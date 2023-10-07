Создана самая точная карта затонувшего континента Зеландия

Ученые из Новой Зеландии завершили подробную геологическую карту затонувшего седьмого континента Земли — Зеландии. Их исследование опубликовано на портале AGU.

«Зеландия — это на 95% затопленный континент в юго-западной части Тихого океана, который раньше был частью Гондваны», — сказано в статье ученых.

По их словам, частями суперматерика были Африка, Южная Америка, Антарктида и Австралия.

Около 100 млн лет назад объединенные Австралия и Антарктида отделились друг от друга, тогда южная часть Зеландии еще соединялась с западной Антарктидой. Они также отделились примерно 85 млн лет назад. Кроме того, 60 млн лет назад северная Зеландия перестала быть частью Австралии.

Отмечается, что сегодня граница Тихоокеанской и Австралийской плит пересекает континент Зеландия и делит его на южную и северную части.

Так, ученые завершили наземное и морское разведывательное геологическое картирование всего континента Зеландия площадью 5 млн кв. км.

В 2018 году международная группа ученых, основываясь на данных спутника Gravity Field и научно-исследовательского зонда GOCE, создала точную 3D-карту подледных частей Антарктиды. Они отметили, что работа позволит яснее понять, как взаимодействуют тектоника плит и динамика глубинной мантии.