Даниил Медведев одержал победу во втором круге «Мастерса» в Шанхае

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу во втором круге турнира серии «Мастерс» в китайском Шанхае, обеспечив себе таким образом выход в третий круг.

Он обыграл спортсмена из Чили Кристиана Гарина со счетом 6:3, 6:3. Матч продлился 1 час 31 минуту.

В третьем круге Медведев встретится на корте с американцем Себастьяном Кордой.

Призовой фонд турнира ATP Rolex Shanghai Masters составляет $8,8 млн.

4 октября Медведев проиграл итальянцу Яннику Синнеру в финале турнира категории ATP-500 в Пекине. Синнер впервые обыграл Медведева и поднялся на четвертую сточку рейтинга Ассоциации профессиональных теннисистов – 500 (ATP), которую в настоящее время возглавляет Новак Джокович.