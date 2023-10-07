Хлопок прозвучал в Люберцах на месте осмотра подозрительной Audi
В подмосковном городе Люберцы ночью 7 октября прозвучал хлопок в одном из жилых кварталов, где проводился осмотр подозрительного автомобиля Audi.
На видео, снятом съемочной группой «Известий», можно услышать громкий звук, похожий на хлопок.
Слышал его и местный житель Дмитрий. При этом, рассказал он нашей съемочной группе, ни искр, ни дыма возле автомобиля он не видел.
Ранее этой ночью «Известия» опубликовали видео, на котором можно увидеть скопление машин оперативных служб. Территорию в одной из район в Люберцах оцепили из-за подозрительного автомобиля Audi, припаркованного возле одного из домов на улице 3-е Почтовое отделение.
Обстоятельства произошедшего уточняются. Официальной информации пока нет.