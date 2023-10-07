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Хлопок прозвучал в Люберцах на месте осмотра подозрительной Audi
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В Люберцах оцепили территорию в одном из районов из-за подозрительной Audi

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В подмосковном городе Люберцы оцепили территорию в одном из жилых районов. Об этом с места событий 7 октября передает съемочная группа «Известий».

На кадрах можно увидеть скопление машин оперативных служб. По предварительной информации, причиной оцепления стал подозрительный автомобиль Audi, припаркованный возле одного из домов. По словам местных жителей, на месте работает робот-сапер.

Обстоятельства произошедшего уточняются. Официальной информации пока нет.

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