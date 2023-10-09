За чем следить инвестору на этой неделе

На этой неделе ожидается публикация ряда важных статистик, на которые инвесторам следует обратить пристальное внимание. Если данные о платежном балансе РФ способны оказать существенное влияние на российский рынок, то выход отчета ОПЕК может изменить положение дел на всем мировом нефтегазовом рынке, сообщили в «Цифра брокер». Помимо того на этой неделе курс рубля может измениться после публикации предварительной оценки исполнения федерального бюджета за январь—сентябрь 2023 года, добавил экономист Константин Церазов.

Понедельник, 9 октября, станет последним днем для покупки акций «Ренессанс страхования» для получения дивиденда в 7,7 рублей и акций производителя природного газа «Новатэк» для дохода в размере 34,5 рубля, рассказал аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских.

10 октября Банк России опубликует оценку платежного баланса России за январь—сентябрь, что может повлиять на курс рубля, рассказал эксперт. Стоимость акций «Сбера» на этой неделе будет зависеть от публикации финансовых показателей по РСБУ за сентябрь, сообщила руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых. Также вторник станет последним днем для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов от «Татнефти» в размере 27,54 рубля.

В среду ожидается публикация макростатистики по Индексу потребительских цен, которая может повлиять на решение ЦБ по ключевой ставке на ближайшем заседании 27 октября, сообщил Даниил Болотских. Также 11 октября состоится внеочередное общее собрание акционеров НПК «Объединенная вагонная компания» — на нем будет решаться вопрос досрочного прекращения полномочий текущего совета директоров и избрания нового, сообщила Наталья Малых. Это может оказать влияние на стоимость ценных бумаг компании.

12 октября ожидается публикация месячных отчетов ОПЕК и Международной энергетической компании (МЭА), из-за которых котировки акций сырьевых компаний могут измениться, отметили в «Цифра Брокер». Также в четверг в США выйдут данные по потребительской инфляции за сентябрь, которые способны скорректировать ожидания рынка насчет дальнейших действий ФРС, добавил Константин Церазов. Это может оказать влияние на все активы, в том числе на сырьевые.

В пятницу ожидается старт торгов акциями организации разработчика ПО «Группы Астра», рассказал глава отдела экспертов по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Альберт Короев.

На этой неделе курс доллара будет двигаться в диапазоне 98–102 рублей, евро — 103,5–107 рубля, а юаня — 13,4–14 рублей, прогнозирует Даниил Болотских из «Цифра брокер». Индекс Мосбиржи может продолжить восстановление, но если он уйдет ниже 3100 п., то возрастут риски его дальнейшего снижения к 2980 п.