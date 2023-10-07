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«Если Ковальчук решит продолжить карьеру, это будет огромный плюс»

Хоккеист «Спартака» Роман Рукавишников — о возможном приходе в команду одной из главных звезд России и результатах красно-белых в первый месяц сезона КХЛ
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Фото: ХК «Спартак» Москва
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Один из лучших хоккеистов России последних 20 лет, капитан нашей сборной на победной Олимпиаде 2018 года Илья Ковальчук в начале недели намекнул на возможное возобновление игровой карьеры. 40-летний нападающий не выходил на лед в официальных матчах с апреля 2021 года, когда выиграл в составе омского «Авангарда» третий в своей карьере Кубок Гагарина (первые два завоеваны им в 2015 и 2017 годах в составе петербургского СКА).

За это время Ковальчук успел поработать на менеджерской должности в сборной России при подготовке к Олимпиаде-2022 в Пекине, где наши стали серебряными призерами. Главным тренером национальной команды тогда был Алексей Жамнов, который сейчас работает на аналогичном посту в московском «Спартаке».

Ковальчук — воспитанник красно-белых, он начинал в их составе взрослую карьеру в 1999–2001 годах. Слухи о его возвращении в клуб идут с лета. 2 октября «РИА Новости» опубликовали заявление хоккеиста, что ему надо пообщаться с Жамновым, «встретиться, обсудить все детали» и что «пройдет максимум пара недель — и будет решение».

Сам «Спартак» по прошествии месяца с небольшим со старта сезона КХЛ чередует победы с поражениями, временами показывает яркий хоккей и уверенно идет в зоне плей-офф, занимая пятое место в Западной конференции. В интервью «Известиям» защитник красно-белых Роман Рукавишников, игравший с Ковальчуком в СКА, прокомментировал его возможный приход в команду и оценил выступление своего клуба в нынешнем регулярном чемпионате.

— Почему у «Спартака» в первый месяц сезона такие нестабильные результаты — ни серий побед больше двух матчей подряд, ни аналогичных серий поражений?

— Трудно сказать. Мы и по ходу отдельных матчей выступаем нестабильно. Например, последнее поражение от «Локомотива» (2:4), если взять. Играли по сути 20 минут, а потом начали допускать вальяжность, которая привела к пропущенным шайбам. Мы сами проиграли этот матч. Надо собираться и нельзя проводить так концовку, если хотим постоянно выигрывать. И каждому необходимо смотреть в зеркало и думать, что он может сделать, чтобы улучшить свою игру.

— В целом как оцените результаты «Спартака» в первый месяц с лишним сезона?

— Скажу так: мы должны быть выше в турнирной таблице. С потенциалом нашей команды мы находимся не на своем месте. Мы должны играть лучше. И больше матчей доводить до победы.

— Имеете в виду, что «Спартак» обязан быть в топ-4 конференции? Или хотите еще большего?

— Хочется быть на первом месте. Что тут еще сказать?

— Удивляет текущая таблица Западной конференции, где вы находитесь ниже «Сочи» и выше ЦСКА и СКА?

— Да нет. Об этом говорят все, что команды выравниваются. И поэтому любая команда может обыграть любую команду. Так что тут ничего удивительного нет.

— В этой связи еще не смотрите на себя как на фаворитов очных матчей с ЦСКА и СКА, которые у вас будут в течение ближайшего месяца?

— Мы не смотрим, против кого выходим. У нас стоит задача побеждать в каждом матче. Поэтому надо просто выполнять установку и работать от и до.

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— Илья Ковальчук заявил, что посоветуется с Алексеем Жамновым и в течение двух недель примет решение, возобновлять ли карьеру хоккеиста. Многие это трактуют как скорое подписание им контракта со «Спартаком».

— Ну мы также в принципе узнаём всё из прессы, поэтому что-то сказать тут сложно. Илья Валерьевич — сильнейший игрок, который приносит пользу не только на поле, но и внутри команды, в раздевалке. Поэтому, если он решит продолжить карьеру и сейчас подпишет контракт, это будет только огромный плюс.

— Касательно пользы в раздевалке, говорите это как человек, выигравший с Ковальчуком два Кубка Гагарина в составе СКА?

— Да-да.

— Тогда он выделялся как лидер раздевалки даже на фоне того суперзвездного состава, при наличии Павла Дацюка?

— Конечно. Илья Валерьевич — великий хоккеист, который усилит любую команду. Посмотрите, сколько он пользы принес, когда играл за «Авангард», как он сразу помог Омску.

— С вами он повторит такое, если придет в «Спартак»?

— Дай Бог.

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