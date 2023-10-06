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Лауреат Нобелевской премии мира заявила о решимости бороться за перемены в Иране

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Фото: Mohammadi family archive photos/Handout via REUTERS
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Лауреат Нобелевской премии мира в 2023 году Наргес Мохаммади заявила, что полученная награда поможет ей стать более решительной в борьбе за перемены в Иране. Сейчас активистка находится в иранской тюрьме и отбывает десятилетний срок.

«Глобальная поддержка и признание моей правозащитной деятельности делают меня более решительной, более ответственной, более страстной и приносят мне большие надежды», — сказано в ее заявлении, которое в пятницу, 6 октября, приводит газета The New York Times.

Она также выразила надежду на то, что это событие сделает иранцев, выступающих за перемены, более сильными.

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Ранее в этот день правозащитницу Мохаммади объявили лауреатом Нобелевской премии мира. Ей присудили награду за борьбу против угнетения женщин в Иране и за продвижение прав человека и свободы для всех.

Мохаммади родилась в иранском Зенджане в 1972 году. Во время учебы в университете на физика занялась правозащитной деятельностью. Мохаммади является вице-президентом организации «Защитники правозащитного центра».

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