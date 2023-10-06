В Тюменской области девочка засунула руку в мясорубку и осталась без кисти

В Тюменской области четырехлетняя девочка засунула руку в работающую электрическую мясорубку, в результате чего осталась без кисти. Об этом в пятницу, 6 октября, сообщил источник «Известий».

Происшествие случилось вечером 5 октября в селе Слободчики на улице Садовой. 23-летняя мать оставила дочь без присмотра с включенной мясорубкой.

В какой-то момент ребенок засунул в агрегат правую руку. В результате лезвия мясорубки отрезали кисть на уровне запястья.

В отношении женщины возбудили уголовное дело по статье о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Ей грозит до трех лет ограничения свободы. На данный момент ей предъявлена подписка о невыезде.

Ранее, 15 сентября, в подмосковном Реутове четырехлетняя девочка потеряла пальцы левой кисти из-за того, что упала на эскалаторе в торговом центре. Ребенок забежал на двигающийся в противоположную сторону эскалатор и потерял равновесие. В результате пальцы попали между гребенной пластиной и полом эскалатора. Девочку госпитализировали, по факту инцидента проводится проверка.