Reuters сообщило о роспуске правительства Кот-д'Ивуара

Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара отстранил премьер-министра республики Патрика Аши и распустил правительство, сообщает в пятницу, 6 октября, агентство Reuters, со ссылкой на заявление генерального секретаря президента страны Абудрамана Сиссе.

«Президент выражает благодарность премьер-министру Патрику Аши и всем членам правительства за их приверженность служению нации в последние годы», — заяил Сиссе.

Причина отставки не называется, однако уточняется, что правительство и премьер-министр продолжат временно исполнять обязанности до назначения нового состава кабмина.

Ранее, 13 сентября, агентство Kyodo сообщило, что правительство Японии подало в отставку в преддверии перестановок, проводимых премьер-министром Японии Фумио Кисида. Из 19 министров Кисида выбрал 11 новых лиц, стремясь создать свежий имидж своего кабинета, сохранив при этом несколько ключевых фигур, уточнялось в сообщении.