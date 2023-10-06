Закрытые соседи

Территория Европейского союза, пожалуй, еще никогда не была столь фрагментирована, как сегодня. Введя вопреки решению Европейской комиссии эмбарго на поставку сельскохозяйственной продукции с Украины, Польша, Словакия и Венгрия нарушили принцип неделимости европейского рынка. Теперь же проверку на прочность проходит принцип свободного перемещения граждан в рамках Шенгенской зоны. И тут в центре внимания снова страны Восточной Европы.

На прошлой неделе победу на парламентских выборах в Словакии одержала партия «Курс — социальная демократия» (Smer-SD), которую возглавляет Роберт Фицо — политик, не скрывающий своего негативного отношения к спонсированию Украины со стороны «объединенной Европы». Неудивительно, что одним из первых с победой его поздравил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, также не испытывающий восторга по поводу проукраинской политики коллег по Евросоюзу.

Неудивительна и реакция тех, кому победа Фицо встала поперек горла. В американском издании Politico вышла статья под заголовком «Почему выборы в Словакии не имеют значения», где говорится, что «Брюссель найдет, как выкрутить руки дерзким властям Братиславы».

Теоретически в арсенале брюссельской бюрократии имеется опробованный на Белоруссии способ «наказания» неугодных политиков: объявить результаты выборов сфальсифицированными и ввести санкции против избранного руководства. Но к Словакии эти меры решили пока не применять.

Нашелся другой, более тонкий способ давления на новую словацкую власть. С 4 октября сразу три страны Европейского союза — Польша, Чехия и Австрия — ввели контроль на своих границах со Словакией под предлогом необходимости сократить количество нелегальных мигрантов, передвигающихся через словацкую территорию.

В Словакии действительно наблюдается приток нелегальных мигрантов из Азии и Африки, движущихся в страны Западной и Северной Европы. В Братиславе и других словацких городах эти люди обычно не задерживаются, поскольку хотят жить в европейских столицах, где выплачиваются щедрые пособия беженцам. Однако при закрытых границах им придется подольше погостить в Словакии. Скопление в стране большого числа инокультурных мигрантов не может не стать проблемой для партии Smer-SD, которая во время избирательной кампании использовала жесткую антимигрантскую риторику и сейчас пытается создать правительственную коалицию с националистами из Словацкой национальной партии. В связи с этим Роберт Фицо вынужден был призвать правительство ввести контроль на границе с Венгрией, откуда в Словакию прибывают нелегалы. Действующий кабинет прислушался к возможному новому премьер-министру, и с 5 октября словацко-венгерская граница была восстановлена.

Возникает вопрос — почему в эпицентре борьбы с нелегальной иммиграцией в Евросоюз вдруг оказалась именно Словакия, а не Италия, к берегам которой регулярно причаливают лодки с тысячами незваных гостей из Африки? Почему в этой ситуации Австрия вводит контроль на границе со Словакией, а не со своей южной соседкой? В конце концов, почему на транзит мигрантов через словацкую территорию соседние страны обратили внимание аккурат после победы на парламентских выборах неугодной Брюсселю политической партии?

Очевидно, что к борьбе с нелегальной иммиграцией введенные Польшей, Чехией и Австрией меры не имеют никакого отношения. Если бы Евросоюз действительно хотел ограничить приток на свою территорию приезжих из Азии и Африки, то он укреплял бы внешнюю границу ЕС, чего мы как раз не наблюдаем. Введение досмотра на границе со Словакией призвано не решить проблему, касающуюся всего Европейского союза, а создать ее для отдельно взятого государства.

Особенно лицемерной в этой ситуации представляется позиция польского руководства. Варшава еще 26 сентября ввела процедуру точечных проверок машин, которые следуют из Словакии. Министр национальной обороны Мариуш Блащак отметил, что польские военные будут поддерживать пограничную охрану на границе со Словакией. «Солдаты получат такие же права, что и погранохрана. Они смогут осуществлять контроль. На границу отправлены военнослужащие как оперативных войск, так и территориальной обороны и инженерных войск». Введение этих мер польский министр объяснил «усилившимся миграционным давлением на балканском пути через Словакию».

При этом в самой Польше уже месяц не утихает скандал, вызванный вскрывшимися фактами незаконной торговли шенгенскими визами, которую осуществляли польские консульства и представительства в странах Азии и Африки. За последние три года польские власти выдали около 2 млн рабочих виз, обеспечив тем самым почти треть от общего притока мигрантов в Евросоюз. Таким образом, Польша стала крупнейшим центром переправки азиатских и африканских нелегалов в Европу. В этой связи установление Варшавой жесткого пограничного контроля для граждан, въезжающих с территории Словакии, наивно рассматривать в контексте борьбы с нелегальной иммиграцией. Реальная мотивация польского руководства состоит в том, чтобы «наказать» словаков за победу пророссийской партии на выборах.

Однако, как это часто бывает, страдают от решений польского правительства прежде всего простые поляки. Сразу после введения пограничного контроля со Словакией в польском городке Лелюхов, расположенном недалеко от словацкой границы, несколько сотен местных жителей блокировали мост через реку Попрад, требуя убрать пограничные посты. Дело в том, что в Лелюхов традиционно приезжало много словацких туристов и в первый же день действия ограничительных мер этот турпоток иссяк.

Хорошая новость для Братиславы состоит в том, что в соответствии с правилами Шенгенской зоны продлевать пограничный контроль можно несколько раз, но на срок не более 20 дней, а общий период такого контроля не может превышать двух месяцев подряд. При этом нет сомнений в том, что Брюссель и соседи Словакии будут и дальше продолжать оказывать давление на словацкую власть, если она осмелится проводить независимую от Евросоюза политику.

К слову, тема миграции оказалась и в центре внимания неформального саммита ЕС, который стартовал 6 октября в испанской Гранаде (5 октября тут прошел саммит Европейского политического сообщества).

При этом заявления Виктора Орбана вновь указали на раскол внутри объединения по этому треку. «Брюссель юридически изнасиловал Польшу и Венгрию, навязав им миграционный пакт. Таким образом, компромисса по миграции не будет. Ни сегодня, ни в ближайшие годы. Мы будем защищать наши границы как от мигрантов, так и от брюссельских бюрократов!» — написал венгерский политик в соцсети.

Будапешт и Варшава выступают против предложенного нового миграционного пакта, который предусматривает расселение беженцев и мигрантов в европейских странах на основе установленных квот. В случае отказа страны должны будут выплачивать в общий фонд средства на их содержание.

Автор — политолог, эксперт по восточноевропейскому региону

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