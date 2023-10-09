Россияне рассказали, с какого возраста готовы отпускать детей в школу одних

Более трети россиян (37%) считают, что отпускать ребенка в школу одного можно с 8–9 лет, выяснили СК «Росгосстрах» и банк «Открытие» (входят в группу ВТБ) в ходе опроса родителей российских школьников. Результаты есть в распоряжении «Известий» 9 октября.

Наиболее важными факторами для принятия такого решения респонденты называют расстояние до школы (30%), безопасность района (20%) и знание ребенком правил безопасности (18%). 27% респондентов склоняются к мнению, что ходить в школу самостоятельно дети могут с 10–11 лет. Каждый пятый (21%) готов отпускать ребенка в школу одного только с 12 лет. А 15% россиян считают, что ходить самостоятельно в школу ребенок может уже с первого класса — с 6–7 лет.

Россияне рассказали, почему боятся отпускать детей одних в школу: опасаются незнакомых людей, которые могут навредить ребенку — 34%; боятся, что ребенок может потеряться — 26%; переживают из-за опасностей на проезжей части — 23%; опасаются, что ребенок в целом может получить какие-либо травмы по дороге домой — 17%.

Только у 31% россиян дети ходят в школу самостоятельно. 23% школьников провожают на учебу родители, а 18% — бабушки, дедушки или другие родственники. Также сопровождают детей няни (11%), личные водители (8%) и знакомые, дети которых тоже учатся в этой школе (9%).

«Для любого родителя первые самостоятельные походы ребенка в школу — большой стресс. Чаще всего опасения напрасны и дети отлично добираются до школы и обратно, но волнения взрослых вполне объяснимы. Если использовать более рациональный подход и анализировать наиболее вероятные риски, с которыми может столкнуться ребенок на пути к школе, то выяснится, что это травмы. Особенно если для передвижения используется самокат или другое, как сегодня говорят, средство индивидуальной мобильности. Вряд ли наличие полиса страхования от несчастных случаев снимет напряжение у склонных к тревожности родителей. Но если неприятности действительно произойдут, это как минимум позволит направить полученные по страховке деньги на более качественное лечение или реабилитацию ребенка», — сказала начальник управление андеррайтинга страхования от несчастных случаев ПАО СК «Росгосстрах» Анна Комиссарова.

6 октября юрист, общественный деятель Анна Аникейчик в беседе с «Известиями» дала советы на случай травли ребенка в школе. По ее словам, первое, что необходимо сделать, когда вы начинаете замечать, что ребенка обижают в школе, — зафиксировать всевозможные доказательства произошедших конфликтных ситуаций.