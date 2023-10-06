ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве

Сразу семь автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве днем в пятницу, 6 октября, сообщил «Известиям» источник.

На месте ДТП находятся несколько автомобилей скорой помощи. Также работают сотрудники ГИБДД.

Авария произошла у торгового центра «Времена года». Пострадали, по предварительной информации, два человека. Информации об их состоянии источник не привел.

Как уточнили в столичном главке МВД, на Кутузовском проспекте произошло ДТП с участием семи автомобилей, пострадал один человек.

«Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего», — отметили в полиции.

Рано утром 6 октября на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) грузовой автомобиль врезался в стоящий Mitsubishi. Водитель легковушки погиб на месте от полученных травм.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует расследование обстоятельств аварии.