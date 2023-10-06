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Один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД

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Фото: Прокуратура г. Москвы
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На МКАД столкнулись грузовик и иномарка, погиб один человек. Об этом говорится 6 октября в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

Авария произошла в 08:12 на 97-м км дороги, грузовой автомобиль столкнулся с остановившимся легковым Mitsubishi. Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует расследование обстоятельств дорожной аварии.

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На месте работают оперативные службы города. Движение транспорта затруднено, осуществляется по двум полосам из пяти.

До этого, в ночь на 6 октября, два грузовика столкнулись на МКАД. Информация о пострадавших не поступала.

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