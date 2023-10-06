Один человек погиб в ДТП с грузовиком на МКАД
На МКАД столкнулись грузовик и иномарка, погиб один человек. Об этом говорится 6 октября в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
Авария произошла в 08:12 на 97-м км дороги, грузовой автомобиль столкнулся с остановившимся легковым Mitsubishi. Водитель иномарки от полученных травм погиб на месте.
Прокуратура Восточного административного округа контролирует расследование обстоятельств дорожной аварии.
На месте работают оперативные службы города. Движение транспорта затруднено, осуществляется по двум полосам из пяти.
До этого, в ночь на 6 октября, два грузовика столкнулись на МКАД. Информация о пострадавших не поступала.