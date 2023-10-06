На МКАД произошло ДТП с двумя грузовиками

На Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) произошло столкновение двух грузовых авто, сообщает 6 октября дептранс Москвы.

«На внутренней стороне 66-го км МКАД (в районе пересечения с улицей Маршала Катукова) столкнулись два грузовых автомобиля. На месте работают оперативные службы города», ― гласит Telegram-канал департамента.

В результате ДТП движение на участке кольцевой дороги осуществляется по двум полосам из пяти, в связи с чем сотрудники дептранса порекомендовали автомобилистам выбирать объездные маршруты.

Ранее, 30 сентября, в результате массового ДТП на 36-м км МКАД пострадал один человек. При аварии столкнулись четыре машины. Из-за случившегося движение в сторону развязки с Варшавским шоссе осуществлялось по трем полосам из шести.