Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

Подведены итоги гастрономического фестиваля «География России»

0
Фото: РИА Новости/Илья Питалев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Итоги второго сезона гастрономического фестиваля «География России» подвели в Москве в четверг, 5 октября. Проект направлен на исследование русской кухни, поиск новых региональных продуктов и популяризацию гастрономического туризма в стране. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В 2023 году в фестивале приняли участие рестораны национальной кухни из Воронежа («Сеновал»), Махачкалы («На Lermontova»), Суздаля («Лепота»), Краснодара («Катенька-Катюша»), Магадана («Перевал»), Когалыма («У камелька»), Южно-Сахалинска (Kioto), Красноярска («Хозяин тайги»), Петрозаводска («В Карелии есть») и Улан-Удэ («Орда»). Итогом стал гастрономический сет, разработанный десятью шеф-поварами, в рамках которого каждый представил собственный взгляд на продукты, рецепты и вкусы, типичные для своих регионов. В фестивальном меню блюда из магаданской креветки, оленины, сига, краснодарского гуся, красники (клоповки) и других региональных специалитетов. Сет-путешествие доступен в столичном ресторане Ruski с 6 октября и на протяжении года.

Проект «География России» организован рестораном Ruski совместно с «Гастрономической картой России» при поддержке Комитета по туризму города Москвы. В 2022 году он был отмечен национальной премией «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023