Подведены итоги гастрономического фестиваля «География России»

Итоги второго сезона гастрономического фестиваля «География России» подвели в Москве в четверг, 5 октября. Проект направлен на исследование русской кухни, поиск новых региональных продуктов и популяризацию гастрономического туризма в стране. Об этом сообщает корреспондент «Известий».

В 2023 году в фестивале приняли участие рестораны национальной кухни из Воронежа («Сеновал»), Махачкалы («На Lermontova»), Суздаля («Лепота»), Краснодара («Катенька-Катюша»), Магадана («Перевал»), Когалыма («У камелька»), Южно-Сахалинска (Kioto), Красноярска («Хозяин тайги»), Петрозаводска («В Карелии есть») и Улан-Удэ («Орда»). Итогом стал гастрономический сет, разработанный десятью шеф-поварами, в рамках которого каждый представил собственный взгляд на продукты, рецепты и вкусы, типичные для своих регионов. В фестивальном меню блюда из магаданской креветки, оленины, сига, краснодарского гуся, красники (клоповки) и других региональных специалитетов. Сет-путешествие доступен в столичном ресторане Ruski с 6 октября и на протяжении года.

Проект «География России» организован рестораном Ruski совместно с «Гастрономической картой России» при поддержке Комитета по туризму города Москвы. В 2022 году он был отмечен национальной премией «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса».