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В Екатеринбурге подростки выстрелили в школьника после отказа покупать у них вейпы

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Фото: ТАСС/NEWS.ru/Сергей Булкин
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В Екатеринбурге группа подростков избила и расстреляла из пневматического пистолета 14-летнего школьника, который отказался покупать у них вейпы. Об этом 6 октября рассказал источник «Известий».

Конфликт развязался на первой встрече мальчика с обидчиками, которая произошла 1 октября на проспекте Ленина. Двое подростков настаивали на том, чтобы тот купил у них электронные сигареты, однако ребенок отказался, распылил газовый баллончик и ушел.

4 октября во время прогулки со своим товарищем возле остановки на улице Долорес Ибаррури мальчик увидел толпу из 15 человек. Один из них криками предупредил его, что будет стрелять, после чего неизвестные бросились в сторону школьника. Они настигли и избили жертву.

«Пострадавший услышал выстрелы и почувствовал резкую боль в голове и правой руке. Затем напавшие ретировались», — объяснил источник «Известий».

Во время осмотра в больнице врачи обнаружили во лбу пострадавшего 5-миллиметровую пневматическую пулю.

Прокуратура Свердловской области сообщила о начале проверки по факту случившегося.

Ранее, 4 октября, в больнице Москвы скончался 15-летний подросток после избиения в ходе конфликта с прохожим. 20 сентября на Лобненской улице между потерпевшим и двумя молодыми людьми случилась потасовка, в ходе которой один из них несколько раз ударил подростка ногами в области головы и тела.

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