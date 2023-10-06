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В ГД предложили запрещать приближаться к человеку по решению суда

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Депутаты от фракции «Новые люди» внесли 6 октября в Госдуму законопроект, который позволит суду выдавать запрет на приближение к человеку.

В случае принятия проекта гражданин сможет обратиться в суд за документом, который запретит определенному человеку приближаться к нему. Для такой просьбы нужны будут веские основания, уточняет «РИА Новости», ссылаясь на документ.

Депутаты привели в пример случай в Казани. Мужчина преследовал женщину: писал ей СМС, звонил, присылал подарки и караулил у дома. Приволжский районный суд обязал его перестать писать и звонить, но запретить приближаться не смог, поскольку в Гражданском кодексе данная мера не предусмотрена. В результате мужчина продолжил преследовать ее.

По словам депутатов, они предложили такой законопроект, чтобы защитить граждан.

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Ранее, 11 августа, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков направил запрос с предложением продлить работу метро по пятницам до трех часов ночи. По его мнению, это позволит уменьшить количество случаев пьяного вождения, а также сэкономить гражданам деньги на вызов такси.

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