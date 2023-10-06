СМИ сообщило о желании Моуринью уйти из «Ромы» и возглавить сборную
Португальский тренер Жозе Моуринью не будет продлевать контракт с футбольным клубом «Рома» и устроится в одну из ведущих сборных мира. Об этом 5 октября сообщил портал TodoFichajes.
По его данным, Моуринью не хочет оставаться в «Роме», когда его контракт истечет 30 июня 2024 года. Он хочет впервые возглавить сборную, которая будет иметь возможность бороться за трофеи.
В качестве возможных вариантов указываются Англия, Италия, Бразилия и Мексика. При этом другие сборные и клубы также намерены сделать предложение тренеру.
Моуринью за свою карьеру возглавлял такие клубы, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Рома». Он восемь раз выигрывал с ними национальные чемпионаты, дважды Лигу чемпионов и по одному разу Лигу Европы и Лигу конференций.
Ранее, 10 сентября, руководство Немецкого футбольного союза освободило Ханс-Дитера Флика от должности главного тренера сборной Германии. Днем ранее команда потерпела поражение от Японии в домашнем товарищеском матче, который закончился со счетом 1:4.