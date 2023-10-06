Реклама
Прямой эфир
Политика
Посол Кипра был вызван в МИД РФ
Общество
Первое судно прибыло в Калининградскую область по Северному морскому пути
Происшествия
ДТП с участием семи автомобилей произошло в Москве
Мир
Герой фильмов Тарантино Кит Джефферсон скончался в 53 года
Политика
Мирзиёев указал на развитие сотрудничества с Россией по всем направлениям
Мир
В Баку назвали слова Макрона об отказе от встречи в Гранаде лицемерием
Армия
Снайперскую винтовку Чукавина запустят в серийное производство
Общество
МЧС предупредило о заморозках и гололеде в Москве ночью и утром 7 октября
Происшествия
Участник соревнований по парашютному спорту разбился во время прыжка в Чечне
Армия
В Кремле напомнили о ненанесении ударов ВС России по гражданским целям
Мир
Боррель допустил вступление Украины в ЕС после 2030 года
Спорт
В ОКР назвали бессмысленным взаимодействие с европейскими олимпийскими комитетами
Экономика
Минпромторг назвал преждевременным ввод акциза на медицинский спирт
Мир
Лукашенко указал на толкающую РФ на крайние меры эскалацию со стороны США

СМИ сообщило о желании Моуринью уйти из «Ромы» и возглавить сборную

TodoFichajes: тренер Моуринью не будет продлевать контракт с ФК «Рома»
0
Фото: Global Look Press/IMAGO/Fabrizio Corradetti/IPA Sp
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Португальский тренер Жозе Моуринью не будет продлевать контракт с футбольным клубом «Рома» и устроится в одну из ведущих сборных мира. Об этом 5 октября сообщил портал TodoFichajes.

По его данным, Моуринью не хочет оставаться в «Роме», когда его контракт истечет 30 июня 2024 года. Он хочет впервые возглавить сборную, которая будет иметь возможность бороться за трофеи.

В качестве возможных вариантов указываются Англия, Италия, Бразилия и Мексика. При этом другие сборные и клубы также намерены сделать предложение тренеру.

Моуринью за свою карьеру возглавлял такие клубы, как «Порту», «Челси», «Интер», «Реал», «Манчестер Юнайтед», «Рома». Он восемь раз выигрывал с ними национальные чемпионаты, дважды Лигу чемпионов и по одному разу Лигу Европы и Лигу конференций.

«Надеюсь, что однажды Карпин возглавит сборную Нигерии»
Бывший футболист «Спартака» Эммануэль Эменике — о периоде выступлений за красно-белых, любви к России и современном уровне РПЛ

Ранее, 10 сентября, руководство Немецкого футбольного союза освободило Ханс-Дитера Флика от должности главного тренера сборной Германии. Днем ранее команда потерпела поражение от Японии в домашнем товарищеском матче, который закончился со счетом 1:4.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023