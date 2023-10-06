Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду с связи с террористическими атаками на военное училище в городе Хомс. Об этом 6 октября сообщает сайт Кремля.
Путин указал, что Россия решительно осуждает теракт и рассчитывает, что его организаторы понесут наказание.
«Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — указано в телеграмме от российского лидера.
Атака беспилотниками в военном колледже в сирийской провинции Хомс произошла накануне, 5 октября, во время выпускной церемонии, По данным сирийских СМИ, в результате теракта погибли по меньшей мере 100 человек, еще 240 получили ранения. Отмечается, что есть риск увеличения числа погибших, поскольку многие раненые находились в тяжелом состоянии.
Правительство Сирийской Арабской Республики объявило в четверг трехдневный официальный траур с пятницы, 6 октября. Флаги в Сирии во всех посольствах и дипломатических корпусах за рубежом будут приспущены до полумачты.
В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «выразил глубокую обеспокоенность» атакой в Хомсе, а также «сообщениями об ответных обстрелах» на северо-западе Сирии, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.