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Путин выразил соболезнования президенту Сирии в связи с терактами в Хомсе

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Фото: REUTERS/Yamam al Shaar
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Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования сирийскому коллеге Башару Асаду с связи с террористическими атаками на военное училище в городе Хомс. Об этом 6 октября сообщает сайт Кремля.

Путин указал, что Россия решительно осуждает теракт и рассчитывает, что его организаторы понесут наказание.

«Намерены и впредь тесно взаимодействовать с сирийскими партнерами в борьбе со всеми формами и проявлениями терроризма. Прошу передать слова сочувствия и поддержки семьям погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем раненым», — указано в телеграмме от российского лидера.

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Атака беспилотниками в военном колледже в сирийской провинции Хомс произошла накануне, 5 октября, во время выпускной церемонии, По данным сирийских СМИ, в результате теракта погибли по меньшей мере 100 человек, еще 240 получили ранения. Отмечается, что есть риск увеличения числа погибших, поскольку многие раненые находились в тяжелом состоянии.

Правительство Сирийской Арабской Республики объявило в четверг трехдневный официальный траур с пятницы, 6 октября. Флаги в Сирии во всех посольствах и дипломатических корпусах за рубежом будут приспущены до полумачты.

В свою очередь, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш «выразил глубокую обеспокоенность» атакой в Хомсе, а также «сообщениями об ответных обстрелах» на северо-западе Сирии, сообщил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

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