Неизвестную редакцию рукописи песни Высоцкого продали за 260 тыс. рублей

Неизвестная редакция рукописи песни «В холода» Владимира Высоцкого была продана в четверг, 5 октября, на онлайн-торгах за 260 тыс. рублей. Об этом «РИА Новости» сообщили в пресс-службе аукционного дома «Литфонд».

«Неизвестная редакция рукописи песни Владимира Высоцкого «В холода», названная «Песней Федора», продана сегодня за 260 тыс. рублей», — сказано в заявлении.

На сайте «Литфонда» отмечается, что данный лот представляет коллекционную ценность музейного уровня.

Ранее, 4 октября, аукционный дом Osenat сообщил, что двурогая шляпа (бикорн), принадлежавшая императору Наполеону I (1769–1821), будет выставлена на аукцион во Франции. Торги планируют провести в следующем месяце. Начальную цену на исторический предмет гардероба аукционисты не называют.