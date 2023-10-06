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Ставки по потребкредитам в среднем достигли 27,6%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Средний размер полной стоимости кредита к концу первой рабочей недели октября достиг 27,61% годовых. Его уровень увеличился почти на 6 п.п. с начала осени, рассказали «Известиям» в «Финуслугах». В расчетах учитываются проценты по ссудам, представленные на официальных сайтах 20 крупнейших кредитных организаций.

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В то же время ставки по потребзаймам достигают и 53%. Например, на сайте финансового маркетплейса «Сравни» у Ренессанс Банка при подаче заявления на оформление кредита указан диапазон от 3,9 до 53,1%, в Банке БЖФ — от 15,49% до 39,99%, а в Альфа Банке — 4,5–29,99%. Кредитные организации предлагают такие условия по ссудам на 500 тыс. рублей на пять лет. По данным «Сравни», к 20 сентября кредиты наличными в среднем подорожали на 5,5 п.п. за месяц.

Рост процентов по кредитам уже повлиял на показатели спроса и выдач. В сентябре количество принятых от клиентов заявок сократилось на 30%, отметили в «Новикомбанке». Там указали, что это связано с повышением ключевой ставки и подорожанием ссуд. Некоторые клиенты решили отложить заимствования, ожидая в будущем уменьшения ставки. В результате количество выданных кредитов сократилось вдвое.

О снижении спроса на потребкредиты в сентябре примерно на 10% в сравнении с августом сообщили и в УБРиР. В «Открытии» зафиксировали падение интереса к кредитам в пределах 5–10%, а количества и объема выдачи их — на 15–17%.

В ВТБ также сказали, что в сентябре спрос заемщиков сократился по сравнению с «пиковым» августом, когда клиенты стремились оформить кредиты до повышения ставок. В банке ДОМ.РФ отметили охлаждение интереса к потребительскому кредитованию в сентябре по сравнению с последним месяцем лета.

Эксперты указали на закономерность снижения уровня спроса и выдач в условиях удорожания кредитов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Долги не коротки: средние ставки по потребкредитам достигли 27,6%

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