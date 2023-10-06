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Туроператоры стали устанавливать скидки на отели до 60%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Российские туроператоры стали предлагать значительные скидки на размещение и авиабилеты за границу, чтобы привлечь туристов на фоне ослабления рубля, узнали «Известия». Как сообщили изданию в пресс-службе туроператора Tez Tour, размер дисконтов на отели сейчас доходит до 60%.

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Кроме того, в ряде случаев снижаются цены на авиабилеты на чартерные или блочные рейсы, чтобы не дать креслам «сгореть», рассказал «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР), гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян. Из-за этого цена перелета в составе турпакета оказывается мизерной.

«Сейчас мы наблюдаем тренд на значительное снижение глубины продаж: на непраздничные даты она в среднем составляет 7–14 дней. Так продаются до 70% туров», — рассказал эксперт.

Отсутствие глубины продаж, особенно на «низкие» даты, заставляет операторов стимулировать спрос, делая туры более доступными, пояснил он. В частности, это касается путешествий в ОАЭ и Таиланд. Еще одна мера для стимулирования продаж — спецпредложения, продолжил Мурадян.

«Например, это может быть бесплатное улучшение плана питания: клиент оплачивает размещение на завтраках, а ему предоставляется полупансион — завтрак и ужин», — отметил он.

Кроме того, туристу могут предложить номер с видом на море вместо оплаченного им номера с видом на сад, который всегда дешевле. Или заселить детей до 12 лет бесплатно.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

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