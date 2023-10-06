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Посол РФ заявил о росте экспорта СПГ из РФ в Испанию на 38,5%

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Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина
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Хотя Испания приняла курс на отказ от российских энергоресурсов, Мадрид продолжает наращивать импорт газа из России, сообщил «Известиям» посол РФ в стране Юрий Клименко.

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«В январе–августе 2023 года сюда было экспортировано 53,2 тыс. ГВт·ч нашего сжиженного природного газа (СПГ), что на 38,5% больше, чем за тот же период 2022 года (32,7 тыс.). В результате Россия прочно закрепилась на третьем месте в списке основных поставщиков (19,7% общего объема; в 2021 года — 8,9%), а Испания превратилась в крупнейшего в Европе покупателя отечественного СПГ», — сообщил дипломат.

Клименко подчеркнул, что Россия заинтересована в наращивании экспорта энергоресурсов в Испанию.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Испании «Известиям»:

«Испания не вводила запрет на въезд автомобилей с российскими номерами»

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