Испания не стала запрещать въезд автомобилей из РФ

Власти Испании не запретили въезд автомобилей с российской регистрацией, сказал «Известиям» посол РФ в стране Юрий Клименко.

«Насколько нам известно, на данный момент Испания не вводила запрет на въезд сюда автотранспортных средств с российскими номерами», — заявил дипломат.

Он выразил надежду, что Мадрид не станет применять «эту абсолютно абсурдную одиозную меру».

14 сентября власти Испании заявили, что не планируют конфисковать личные вещи россиян, которые прилетают в ЕС рейсами не из РФ.

О запрете на въезд российских автомобилей ранее объявили все граничащие с Россией страны Европы. Об аналогичной мере 2 октября сообщила Болгария.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью посла РФ в Испании «Известиям»:

«Испания не вводила запрет на въезд автомобилей с российскими номерами»