Валдайский вызов

Выступление президента Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» стало очередной вехой, отразившей смену стратегических приоритетов Москвы на мировой арене. Именно в этой речи глава государства подробно и четко обрисовал ключевую цель России в контексте ведения специальной военной операции. Речь не только о решении региональных проблем, вызвавших украинский конфликт.

Через активные действия по выходу из этого многолетнего кризиса мы ставим перед собой цель по построению более справедливого и инклюзивного миропорядка. И именно поэтому надежды некоторых «испуганных патриотов» на скорое преодоление возникших трудностей через умиротворение западных гибридных агрессоров едва ли соответствуют сложившимся реалиям. Даже в случае коллапса киевского режима Запад не готов будет отказаться от своих гегемонистских амбиций и признать право других центров силы на определение глобальной повестки дня.

Конечно, сегодня мы уже наблюдаем, как в антироссийской коалиции, сколоченной на заре конфликта Вашингтоном, проступают трещины. Нарастает конфронтация Польши и Украины, противники украинской авантюры пришли к власти в Словакии, всё большее количество политических сил в Европе демонстрируют готовность изменить отношение к проекту по нанесению России стратегического поражения через войну до последнего украинца. Попытки продемонстрировать единство как в ходе минувшего совещания глав европейских МИДов в Киеве, так и во время саммита Европейского политического партнерства в Гранаде выглядят всё менее убедительно. В самих США ситуация также становится неуправляемой и принимает черты политического кризиса. Беспрецедентная отставка спикера палаты представителей Кевина Маккарти, во многом вызванная желанием его оппонентов-республиканцев существенно уменьшить вливания в Украину, стала очередным доказательством хрупкости конструкции, выстроенной администрацией Байдена.

Но не будем тешить себя иллюзиями. Антироссийский крен Запада носит не сиюминутный, ситуативный характер. В его основе — годами накапливавшаяся русофобия, которая, в свою очередь, стала прямым следствием неготовности принять наше видение мирового развития. США и Европа комфортно чувствовали себя в положении, когда им удалось подмять под себя ключевые международные институты, включая ООН, а пресловутая политика «мягкой силы» позволяла устанавливать контроль над умами и сердцами через навязывание образа жизни и менталитета. Эта система использовалась для увеличения прибыли корпораций и экономического подчинения стран и целых континентов.

Но сегодня складывавшийся с 1990-х статус-кво всё больше уходит в прошлое. Демонстративное сопротивление «порядку, основанному на правилах», оказанное странами мирового большинства на саммите «двадцатки», прорывное расширение БРИКС, провал украинского дипломатического наступления на Генассамблее ООН наглядно показали, что круг наших единомышленников расширяется буквально с каждым месяцем.

Через санкционную войну, развязанную против России, демонстративное попрание международного права и готовность довести ситуацию до грани глобального конфликта Запад продемонстрировал не силу, а слабость. Выяснилось, что те самые правила, о которых постоянно говорят американские и европейские лидеры, подразумевают банальное надругательство над здравым смыслом. При этом США всячески давали понять, что Россией дело не ограничится — на очереди гибридная война против Китая.

В результате мы наблюдаем полноценную революцию в международных отношениях, когда впервые за несколько десятилетий объединенные силы России, Юга и Востока смогли выступить с единых позиций, осуждающих западный геополитический авантюризм. Как ясно дал понять президент, мы находимся лишь в начале долгого и интересного пути, итогом которого станет окончательное переформатирование ситуации на мировой арене. И успех специальной военной операции станет лишь первым, хоть и очень важным, шагом к этой цели.



Автор — проректор Дипломатической академии МИД России

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