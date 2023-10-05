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Путин заявил, что число его друзей в Германии растет

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Фото: РИА Новости/Владимир Смирнов
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Президент России Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что у него есть друзья в Германии и их количество растет.

«У меня там есть друзья, и количество их растет, как не покажется странным. <…> прежде всего [растет] за счет тех, которые преследует интересы своего собственного народа и не хотят обслуживать чужие интересы», — сказал глава государства.

Путин также заявил, что Германия должна гордиться такими людьми, как бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер. Президент РФ указал на то, что Шредер всегда «во главу угла при обсуждении любого вопроса ставил интересы немецкой экономики и немецкого государства».

«А сегодня что происходит? Ведь это мы с ним строили «Северный поток – 1» и практически «Северный поток – 2» начали. Вот взорвали эти инфраструктурные системы, и где теперь экономика Германии? Те, кто от него стараются отсесть подальше, подумали бы о том, что он сделал для интересов своего народа и что они делают сегодня, и каков результат», — сказал Путин.

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3 октября стало известно, что Шредера на праздновании годовщины объединения Германии в Гамбурге посадили отдельно от канцлера Олафа Шольца и президента Франка-Вальтера Штайнмайера.

Шредер подвергся критике ФРГ с начала российской спецоперации на Украине из-за того, что он якобы недостаточно дистанцировался от властей РФ. Так, в августе 2022 года он заявил, что намерен и дальше поддерживать контакты с Россией в условиях политического кризиса. Кроме того, он исключил разрыв дружеских отношений с Путиным.

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