Путин заявил о готовности РФ принять предложение Японии о переговорах

Президент России Владимир Путин в четверг, 5 октября, сообщил, что РФ готова к переговорам с Японией только в том случае, если будет такая инициатива с ее стороны.

«По поводу наших отношений [с Японией]. Но не мы же ввели санкции против Японии, не мы захлопнули это окно, в данном случае в Азию. Это же сделала Япония», — прокомментировал он.

Путин отметил, что если Япония считает, что настало время для возобновления диалога о мирном договоре, то Россия не против.

«Если будет такая инициатива с той стороны, которая эти двери закрыла. Если вы считаете, что настало время приоткрыть эту форточку, то пожалуйста», — подытожил российский лидер.

В 2023 году Валдайский клуб проводит свое юбилейное, 20-е заседание в Красной Поляне в Сочи. Оно проходит со 2 по 5 октября.

Ранее, 14 сентября, новый министр иностранных дел Японии Ёко Камикава заявила, что в качестве председателя «большой семерки» (G7) Япония продолжит проводить санкционную политику в отношении России из-за конфликта на Украине.

Вместе с тем министр добавила, что при выстраивании политики с Россией Япония планирует исходить из собственных национальных интересов. Япония будет твердо придерживаться курса на решение территориального спора вокруг Курильских островов и заключение мирного договора с РФ.

По итогам Второй мировой войны Россия и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.