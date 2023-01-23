Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин указал на возможность ЕАЭС стать мощным полюсом многополярного мира
Происшествия
ФСБ задержала планировавшего теракт сторонника украинских националистов
Армия
В ДНР сообщили об освобождении Двуречья и Краснопольевки
Мир
Глава Евросовета назвал ближайшие недели решающими в ситуации на Украине
Спорт
Теннисист Рублев вышел в четвертьфинал Australian Open
Общество
Вильфанд рассказал о потеплении в Москве на этой неделе
Армия
Киев складирует поставляемые Западом вооружения на территории АЭС
Политика
Рябков сообщил о скором прибытии нового американского посла в Москву
Мир
Япония заявила о сохранении желания заключить мирный договор с Москвой
Общество
В ДНР образовано УФСБ России по региону
Мир
В офисе Зеленского назвали омерзительным немецкого депутата
Армия
ВСУ применили средства радиоэлектронной борьбы для подавления связи в ЛНР

В МГИМО не увидели сенсации в словах премьера Японии о желании мира с Россией

Японист Стрельцов: в словах премьера Японии Кисиды о желании мира с Россией нет сенсации
0
Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов 23 января в беседе с «Известиями» прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора, несмотря на сложные отношения между странами.

Мирный недоговор: зачем японский премьер вспомнил о соглашении с РФ
И против кого Токио задумал разрешить себе ответные удары

«Здесь нет никакой сенсации. Япония неоднократно устами своих официальных представителей, включая премьера, по отношению к России заявляла о том, что ее позиция остается неизменной. Никаких подвижек, связанных с событиями прошлого года, не наблюдается. То есть подписание мирного договора, решение проблемы границы», — сказал он.

Эксперт отметил, что в прошлом году Кисида также заявлял о неизменной позиции в отношении России.

«Много раз это говорилось в прошлом году, и то, что Кисида подтвердил это, я не вижу здесь ничего сверхординарного. Ничего нового здесь нет. С российской стороны в прошлом году, насколько я знаю, был отказ вести переговоры, считая Японию недружественным государством», — сказал Стрельцов.

При этом ранее, 2 декабря 2022 года, Кисида отметил, что положение дел в отношениях Японии и России остается крайне сложным и в нынешней ситуации нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

Меры последовали в ответ на недружественные действия Токио, в частности введение антироссийских санкций.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023