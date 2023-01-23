В МГИМО не увидели сенсации в словах премьера Японии о желании мира с Россией

Завкафедрой востоковедения МГИМО японист Дмитрий Стрельцов 23 января в беседе с «Известиями» прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о том, что Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора, несмотря на сложные отношения между странами.

«Здесь нет никакой сенсации. Япония неоднократно устами своих официальных представителей, включая премьера, по отношению к России заявляла о том, что ее позиция остается неизменной. Никаких подвижек, связанных с событиями прошлого года, не наблюдается. То есть подписание мирного договора, решение проблемы границы», — сказал он.

Эксперт отметил, что в прошлом году Кисида также заявлял о неизменной позиции в отношении России.

«Много раз это говорилось в прошлом году, и то, что Кисида подтвердил это, я не вижу здесь ничего сверхординарного. Ничего нового здесь нет. С российской стороны в прошлом году, насколько я знаю, был отказ вести переговоры, считая Японию недружественным государством», — сказал Стрельцов.

При этом ранее, 2 декабря 2022 года, Кисида отметил, что положение дел в отношениях Японии и России остается крайне сложным и в нынешней ситуации нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 3 октября заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

Меры последовали в ответ на недружественные действия Токио, в частности введение антироссийских санкций.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.