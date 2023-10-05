Выбор есть

Фундаментальное выступление президента России на пленарной сессии юбилейного XХ заседания международного дискуссионного клуба «Валдай». По сути, Владимир Путин говорил не только как российский лидер, но и как выразитель интересов мирового большинства. Ведь речь шла не просто о судьбах России, а о глобальной трансформации, которая уже происходит на наших глазах.

И глава государства видит ее в категориях цивилизаций: есть российская цивилизация, как она определена в концепции внешней политики России. И ее невозможно свести к одному знаменателю, но ее нельзя и разделить. Она существует в целостности, в духовном и культурном богатстве своего многообразия. И, что не менее важно, это та модель, по которой может существовать весь мир.

Есть и другие цивилизации. И основные качества цивилизационной модели сосуществования этносов и культур — многообразие и самодостаточность.

Но ключевое: Путин не считает конфронтационную перспективу неизбежной и обязательной. Столкновение цивилизаций — не обреченность мирового сообщества, как предсказывал социолог и политолог Сэмюэл Хантингтон, а скорее рукотворный процесс, если вспоминать, что этот теоретик говорил о перспективном конфликте West against the rest: Запад против всех остальных.

Фактически именно это и произошло, и определяло мировые процессы столетиями. Благосостояние Запада, который веками доминировал, было достигнуто за счет ограбления всей планеты, подчеркивает Путин. Но эта эпоха подходит к своему концу: мир слишком сложен и многообразен, чтобы его можно было подчинить одной схеме, пусть даже за ней и стоит огромная мощь Запада. Военно-финансовая пирамида, высасывающая ресурсы из всей планеты, чем является, по сути, западная цивилизация, не может остановиться сама по себе. И, помимо этого, она непременно нуждается в некоем внешнем «враге», чтобы обеспечивать сплоченность своих рядов и диалектику своего развития через постоянные конфликты.

Но, видимо, наступил момент, когда мировое большинство накопило силы и решимость сменить эту парадигму глобального развития в русле навязываемого «порядка, основанного на правилах», которые пишутся Западом самим и под себя.

Очевидно, именно так лидер России определяет тот исторический момент, в котором мы живем сегодня. В этом смысле есть отчасти парадоксальное совпадение его оценки происходящего на Украине и вокруг нее с теми выводами, которые делают в США и Европе. Ведь там также говорят о том, что победа России перевернет всю нынешнюю конструкцию, которую Запад старательно выстраивал после окончания холодной войны, по сути, занимаясь институциализацией однополярности.

Владимир Путин отмечает: речь действительно о чем-то большем, чем территории, — для самой большой страны мира они не жизненно важны. И даже не об установлении регионального геополитического баланса.

Речь о принципах, на которых будет базироваться новое мироустройство. Это не конфронтация ради конфронтации, не объявление какого-то глобального похода против Запада и не формирование мирового «фронта» под эти задачи. У российского президента не негативная, а позитивная повестка, и он ее впервые публично представил в целостном и комплексном виде, что, безусловно, войдет в историю как «шесть принципов Путина».

Мир, каким его видит лидер России, базируется на:

— безбарьерной среде в широком смысле: без искусственных препятствий для общения людей;

— многообразии, которое должно не просто сохраняться, а быть фундаментом всеобщего развития;

— максимальной представительности: «Мир будущего — это мир коллективных решений»;

— всеобщей безопасности и прочном мире в интересах всех без исключения государств, без блоковых подходов и деления народов и стран на сорта;

— справедливости для всех, равном доступе к благам развития; причем отказ в доступе должен рассматриваться как акт агрессии;

— равноправии: больше никто не готов подчиняться, ставить свои интересы и нужды в зависимость от более богатых или сильных.

На мой взгляд, эти принципы, которые российское руководство выработало явно не в кабинетной тиши, но по итогам интенсивного диалога со своими партнерами во всем мире, — по сути, манифест мирового большинства. Цель и программа действий во имя нового миропорядка, который отвечает интересам всех без исключения государств. Без исключения — означает и для стран Запада, если они откажутся от своей цивилизационной спеси и продолжения политики диктата в отношении всех остальных стран и народов.

Считаю, что валдайскую речь Путина еще долго будут изучать и комментировать не менее, чем его же мюнхенскую речь 2007 года. И будет искренне жаль, если кто-то, как и в тот раз, увидит в нынешнем выступлении некий вызов или конфликтный потенциал.

Валдайское выступление — принципиально не об этом (как, кстати, и мюнхенское: попробуйте перечитать ее с нашим сегодняшним опытом). Это речь «за» и «во имя», а не «против». И именно поэтому она точно будет услышана и по достоинству оценена абсолютным большинством людей на планете, потому что отвечает их интересам и дает справедливую, выверенную и, что особенно важно, реалистичную цель мирового развития.

Имеющий уши да услышит. Имеющий разум да поддержит.

Автор — заместитель председателя Совета Федерации

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