Какая-то «Дрянь»: удалось ли «Ире» скопировать британский аналог

На днях Okko выпустил сатирический сериал «Ира», и стилистически этот проект очень похож на британский хит Фиби Уоллер-Бридж «Дрянь» — похож до такой степени, что в Сети уже пошли намеки на откровенный плагиат. «Известия» посмотрели доступные эпизоды и обнаружили, что сходство это явно не случайное. Но что гораздо хуже, авторы российского сериала позаимствовали у зарубежных коллег не то, что было бы можно .

Сидя на высоком толчке

Понедельник, отделение МФЦ. В приемном окне сидит Ира. Она не может разлепить глаза, всех вокруг ненавидит, внутренний голос сообщает зрителю, что ей плохо. А всё потому, что накануне было хорошо — Ира ходила в клуб, танцевала, перебрала. Плохо ей не только по понедельникам, а вообще: ее раздражает работа, бесят окружающие люди, а мужчины рядом совсем никуда не годятся. Ира сидит на унитазе и говорит с нами о том, как она всех ненавидит , какие все тупые, а особенно — мужики, которые ее окружают.

Секунду, секунду. Что-то все это напоминает. Не британский ли сериал «Дрянь», который выходил в 2016–2019 годах и получил кучу призов, в том числе шесть «Эмми» и два «Золотых глобуса»? И который, между прочим, называют в числе лучших сериалов XXI века . Тот, который придумала, написала и лично сыграла Фиби Уоллер-Бридж на основе своей же театральной постановки. Там было то же самое, и даже больше. Ира обращается к зрителям в основном когда она одна, а Дрянь (имя британской героини за весь сериал так и не звучит) разговаривает с камерой, когда ей заблагорассудится. Сериал даже начинался со скандальной сцены свидания, когда в постели, не обращая внимания на партнера, Дрянь сообщала зрителю, что парень явно что-то задумал. На этих откровениях — жестких, саркастичных, провокативных — строился драматургический скелет трагикомического шоу . Дрянь тоже говорила с нами, сидя на унитазе, только делала она это реже, чем Ира.

Кадр из сериала «Ира» Фото: Норм Продакшн

Странное получилось заимствование. По крайней мере, о первоисточнике здесь ни на каком уровне зрителю сообщать не собираются . Вероятно, рассчитывают на то, что зритель либо не видел «Дрянь» (что маловероятно), либо давно хотел то же самое, только про Россию — чтобы вместо шуток про Лондон были остроты про Москву.

Допустим, это так. Но давайте поиграем по этим странным правилам (которые легко счесть обычным плагиатом) и сравним оригинал с «адаптацией». Можно поговорить о частностях — вроде того, что у героини появилось имя или о том, что юмор нашей версии стал менее острым и скандальным . Но лучше обсудим то, почему эти сериалы в корне разнятся, и не в пользу российского.

Дрянями не рождаются

Британская драмеди полюбилась многим неспроста. Героиня здесь тоже искала себя в жизни, меняла мужчин, которых сама же презирала и регулярно унижала, воровала вещи у родственников, врала в глаза и лицемерила, а свои истинные чувства произносила, обращаясь в камеру к зрителю . Слом «четвертой стены», не раз использованный в сериалах (в том же «Карточном домике»), зазвучал здесь как-то особенно свежо — в силу тех откровенностей, которые произносила героиня: от своих реальных переживаний по поводу происходящего до оскорблений в адрес окружения и признаний, что у нее вот-вот начнутся месячные. Важным было то, что стоит за мироощущением девушки-дряни — те ситуации и проблемы, которые ее такой и сформировали .

Кадр из сериала «Дрянь» Фото: Two Brothers Pictures

Чем лучше мы узнавали Дрянь, тем сильнее ей сочувствовали. Ее замороченность на сексе приносила одни несчастья . Она искала любовь, но не могла ее найти, потому что была «подсажена» на секс и не успевала из-за этого еще и строить отношения. Из-за нее погибла ее лучшая подруга, ее не очень любит отец, ею тяготится сестра. Дрянь — одинокая, несчастная девушка, которая никак не может в себе разобраться . Но ее главное достоинство — умение видеть себя со стороны и сокрушительно честно говорить о себе нам — невидимым собеседникам, толпе . Это подкупает, на эту откровенность невозможно не ответить. В Дряни могут увидеть себя даже те, кто живет совершенно иначе .

В случае с Ирой всё сложнее. Вернее, проще, потому что Ира — примитивна. Ее откровенность — следствие ограниченности и цинизма. Она действительно мизантроп, и поэтому её все бесят . Ее парень — да, болтлив и нудноват, он чрезмерно любит авторское кино, мелочен и грубоват. Каждый диалог с ним — настоящее испытание для Иры и ее нервов. Пытается ли она как-то радикально изменить эти отношения? В общем-то, нет . Встречи с другими мужчинами как будто не в счет. Ссоры, после которых наступают примирения, — тоже. Заслуживает ли Ира, неспособная запомнить имя Альмодовара и выговорить фамилию Хржановского (иногда такое ощущение, что авторы специально напихали киноманских шуток, чтобы смешно было только фестивальной публике и друзьям из сериальной тусовки), такого мужчину? Вполне.

Или вот подруга Иры — молодая мать, хоть и в мыле, но с оптимизмом: приглашает ее в гости, чтобы попросить приглядеть за малышом, пока принимает душ. Ира, которая ненавидит всё подобное, от подгузников до сюсюканий, неохотно принимается проявлять заботу. Заслуживает ли Ира такую задачу? Да. Смотришь и понимаешь — поделом.

Съемки сериала «Ира» Фото: Норм Продакшн

А все эти люди, которые приходят в МФЦ за справками, апостилями, прописками и регистрациями, все эти бабушки и гастарбайтеры — Ира им так хамит, что непонятно, как ей удается удерживаться на работе.

Но всё это — о том, что жизнь дает ей ровно то, что она заслуживает. Жалко нам эту самовлюбленную, неумную и однообразную девушку? Нет, не жалко . А с чего бы?

И тогда авторы идут на запрещенный прием. В конце первой серии барышня узнает, что беременна: теперь нужно понять — от кого и вообще как-то свыкнуться с этой мыслью. Развитие событий видится вполне себе предсказуемым: Ира должна будет либо измениться к лучшему под воздействием обстоятельств, либо сломаться под их гнетом. Но, скорее всего, первое . То есть перед нами «роман воспитания»: мы должны наблюдать за тем, как она будет становиться человеком.

Кадр из сериала «Ира» Фото: Норм Продакшн

Хочется ли нам такой лобовой дидактики? Честно говоря, в этом уверенности нет. Когда Ира решает сделать аборт, мы уже знаем, что этого не будет. Ведь героиня цинична по-своему, а авторы сериалы — по-своему. Они знают, что даже очень плохой девушке нехорошо в кадре избавляться от нежелательного ребенка. Но с этого момента доверие к сериалу, претендующему на жизненность (шутка ли — МФЦ показали), исчезает вовсе. Потому что в жизни девушка вроде Иры поступила бы, скорее всего, иначе.

Лекарство от главного

В «Ире» прием с «четвертой стеной» выглядит неуклюже : после первых же попыток героини заговорить со зрителем это перестает быть чем-то неожиданным. То мы слышим ее мысли вслух, то просто видим ее на унитазе в МФЦ, говорящей в камеру, — здесь ее потуги высказать все самые ненавистные мысли относительно окружающего мира выглядят особенно отталкивающими . И то, что она пришла туда с тестом на беременность, вовсе не оправдывает локацию.

Разумеется, при виде посетителей МФЦ героиня взрывается негативом, при поездке в общественном транспорте (который она, естественно, ненавидит) ее взгляд мечется с одного пассажира, почесывающего волосатый живот, на другого, по-барски расставившего ноги. Разумеется, Ира должна хоть раз заявить с экрана, что не понимает, почему рожать должны женщины, а не мужики. Дрянь была больна, а Ире, похоже, таблетки уже не помогут, ведь они не делают умнее .

Кадр из сериала «Ира» Фото: Норм Продакшн

Мы, конечно же, погружаемся в мир, который сформировал Иру такой. Суровая мама («характер нордический, есть вибратор» — шутят авторы сериала про героиню Светланы Камыниной), поднявшая семью в одиночку, детство в 1990-е. Но и тут всё стереотипно: если на экране говорят про лихие годы, то иначе быть не может. И неважно, что масса людей, выросших в то время, мыслят совсем не так, как Ира, и недоумевают, когда видят такие сериалы .

В общем, делали «Дрянь», и она получилась. Может, не надо было скрещивать британский сериал с российским материалом так бездумно , а если и заимствовать, то лучшее, что там есть, а не сидение с каменным лицом на унитазе. Может, актриса Ингрид Олеринская — это немного мискаст, потому что в ее самом успешном фильме «Неадекватные люди» у нее был яркий партнер Илья Любимов, а здесь она существенную часть времени вынуждена играть одна . А моноспектакль, к которому тяготеет сериал, — форма трудная, требовательная к мастерству и харизме.