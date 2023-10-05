Путин назвал Одессу русским городом, но чуть-чуть еврейским

Президент России Владимир Путин 5 октября на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» назвал Одессу русским городом, но чуть-чуть еврейским.

«Одесса — это, конечно, русский город, но чуть-чуть еврейский», — сказал глава государства.

Накануне уполномоченный по защите госязыка Украины Тарас Креминь заявил, что в Одессе хотят установить усиленный контроль за использованием русского языка в сфере рекламы.

В августе Креминь направил обращение в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины из-за частого употребления русского языка в Болградском районе Одесской области. По его словам, доминирование русского языка нарушает требования законодательства и ограничивает права представителей национальных меньшинств. Он выразил надежду на оперативное реагирование СНБО, СБУ и местных властей.