Беспилотник ВСУ сбит над Брянской областью

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбит над Брянской областью. Об этом 5 октября сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Брянской областью», — говорится в сообщении.

В российском военном ведомстве добавили, что БПЛА сбит около 15:00 мск.

Накануне силы ПВО сбили в регионе украинский беспилотник самолетного типа. В результате атаки никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не было.

Ранее, 3 октября, над Брянской областью российские средства ПВО также сбили украинский БПЛА.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.