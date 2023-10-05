Мужчина пострадал в результате наезда иномарки в Орле

В Орле в результате наезда легковой машины пострадал 39-летний мужчина-пешеход. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла вечером 4 октября на улице Мостовой. По данным ведомства, 29-летний водитель Chevrolet Cruze в районе дома № 54 сбил 39-летнего мужчину, который переходил дорогу, а затем столкнулся с микроавтобусом Ford Transit, двигавшимся во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход получил различные травмы, пишет InfoOrel.ru. Его госпитализировали. Обстоятельства случившегося выясняются.

21 сентября на трассе Симферополь – Евпатория рейсовый автобус сбил пешехода и врезался в микроавтобус. Травмы получили шесть человек.