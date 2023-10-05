Аналитик допустил укрепление рубля до 85 за доллар

При отмене послаблений на движение валюты рубль может начать укрепляться, в этом случае не исключено его возвращение до уровней 85 USD/RUB. Об этом 5 октября «Известиям» сообщил аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев.

По итогам вчерашних торгов курс рубля к доллару вплотную подобрался к USD/RUB 100, к евро — EUR/RUB 105. Это происходит на фоне роста стоимости энергоресурсов, профицита торгового баланса, указал специалист.

«Причин такой волатильности, на наш взгляд, несколько. Во-первых, повышение ключевой ставки оказалось не столь эффективным механизмом против ослабления рубля в условиях отсутствия carry trade и соответствующего притока иностранных денег. Во-вторых, до конца года действует мораторий на привлечение к административной ответственности за нарушение валютного законодательства, а летом Минфин разработал законопроект по его продлению до 2025 года. Такие условия как минимум не оказывают поддержку рублю. Также есть третий, кратковременный фактор, который в моменте влияет на ослабление рубля: это запрет на экспорт российских нефтепродуктов, который снижает объем поступаемой в страну валютной выручки», — объяснил он.

И если как-то существенно повлиять на первый фактор невозможно, а запрет на экспорт нефтепродуктов, скорее всего, будет ослаблен в том или ином виде, то изменение существующей ситуации с оттоком капитала может изменить тренд на ослабление рубля, подчеркнул аналитик.

«При отмене послаблений на движение валюты рубль может начать укрепляться, в этом случае не исключено его возвращение до уровней 85 USD/RUB», — заключил Джиоев.

3 октября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поводов для беспокойства нет на фоне превышения долларом 100 рублей. Он указал, что необходимо привыкать жить «в рублевой зоне» и не ощущать себя зависимыми от американской валюты.

В сентябре президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии Восточного экономического форума назвал управляемой ситуацию с курсом рубля и сказал, что не видит непреодолимых трудностей с национальной валютой.