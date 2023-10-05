Два человека погибли и трое пострадали при опрокидывании авто в Крыму

Под Симферополем (Республика Крым) в результате опрокидывания легковушки погибли два человека, еще трое пострадали. Водитель с места происшествия скрылся, сообщает республиканское МВД в своем Telegram-канале.

Авария произошла 5 октября в 00:10 на автодороге «Западный обход города Симферополя» на участке Дубки – Левадки. По предварительным данным, 21-летний водитель Skoda Octavia не справился с управлением, машина вылетела с проезжей части на обочину и опрокинулась, пишет ИА «Крыминформ».

Два человека погибли на месте автокатастрофы до прибытия скорой медицинской помощи. Еще три пассажира с различными травмами доставлены в больницу.

Известно, что автомобиль в момент ДТП двигался со значительным превышением скорости. Сам автомобилист с места происшествия скрылся. Его местонахождение устанавливается, уточняет ИА SevastopolMedia.

По факту смертельной аварии организована проверка.

В ночь на 5 октября на трассе в Башкирии опрокинулся кроссовер Hyundai Creta под управлением 16-летнего подростка. Погибли 13-летняя девочка и 19-летний юноша.