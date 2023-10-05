Врач рассказала о вреде протеиновых батончиков

В последнее время протеиновые батончики стали популярны в качестве перекуса. Однако их можно есть не всем, а чрезмерное употребление такого продукта может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе патологиям сердца и сосудов, предупредила 5 октября в разговоре с «Известиями» ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова.

«Рацион должен быть полноценным и разнообразным, а протеиновые батончики могут быть только дополнением. Заменять ими любой из приемов пищи нежелательно, так как они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве», — рассказала Бурдакова.

Она отметила, что батончики можно отнести к спортивному питанию, их количество в суточном рационе не должно составлять более 5–10%, то есть в течение дня можно съесть максимум два батончика.

«Но лучше ограничиться одним в качестве перекуса или дополнения к основному приему пищи, особенно людям с недостаточно интенсивной физической нагрузкой. Это обусловлено тем, что протеиновые батончики имеют достаточно высокую калорийность. Так, один батончик весом 50 г в среднем может содержать 200–270 ккал, то есть при регулярном употреблении двух и более батончиков в день повышается вероятность набора избыточной массы тела», — предупредила врач.

Кроме того, если употреблять протеиновые батончики часто и в большом количестве, заменять ими какой-либо из приемов пищи, это может негативно повлиять на работу организма. При этом риск развития патологий значительно растет, если у человека есть нарушения обмена веществ или хронические болезни, предупредила специалист.

«Нередко протеиновые батончики содержат большое количество сахара и подсластителей, такие как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. При их бесконтрольном употреблении есть риск влияния на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов (атеросклероз). Если в батончиках высокий процент белка, длительное обильное их употребление может потребовать дополнительных ресурсов организма», — подчеркнула Бурдакова.



Также она отметила, что для расщепления избыточного количества белка дополнительно требуется кальций, который организм получает из своих резервов (минерал вымывается из костей, где обычно запасается). Недостаток кальция в организме может нарушать кальций-фосфорный обмен.

Помимо этого, по словам врача, любой вид батончиков может содержать компоненты, вызывающие аллергию у некоторых людей.



«Протеиновые батончики не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, детям. С осторожностью следует относиться к ним людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями печени и почек, аллергией или индивидуальной непереносимостью компонентов в составе продукта. Если вы решили употреблять протеиновые батончики регулярно, лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом», — подытожила специалист.

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