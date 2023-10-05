Реклама
Прямой эфир
Общество
Россия будет искать возможность запустить Запорожскую АЭС в 2024 году
Мир
Встреча Пашиняна, Макрона, Шольца и Мишеля состоится в Гранаде
Общество
Верховный суд запретил считать отказ дать доступ к смартфону доказательством вины
Общество
Отопительный сезон начнется в Санкт-Петербурге 6 октября
Общество
В ближайшие дни в Москве может выпасть около половины месячной нормы осадков
Общество
МВД устранило сбой и возобновило работу всех ресурсов ГИБДД
Мир
Путин поздравил премьера Бангладеш со значимым этапом в строительстве АЭС
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $85 за баррель впервые с 29 августа
Политика
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев прибыл с визитом в Россию
Политика
Песков назвал выступление Путина на Валдае событием мирового масштаба
Экономика
ФАС потребовала от крупных компаний и независимых АЗС снизить цены на топливо
Общество
Назван победитель конкурса «Учитель года — 2023»
Экономика
«Газпром» возглавил рейтинг российских компаний по чистой прибыли
Мир
Служба госбезопасности Азербайджана сообщила о задержании экс-главы Карабаха

Врач рассказала о вреде протеиновых батончиков

Врач Бурдакова: протеиновые батончики могут стать причиной проблем с сердцем
0
Фото: Global Look Press/Jan Woitas
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В последнее время протеиновые батончики стали популярны в качестве перекуса. Однако их можно есть не всем, а чрезмерное употребление такого продукта может привести к серьезным проблемам со здоровьем, в том числе патологиям сердца и сосудов, предупредила 5 октября в разговоре с «Известиями» ведущий медицинский эксперт «ИНВИТРО» Виолетта Бурдакова.

«Рацион должен быть полноценным и разнообразным, а протеиновые батончики могут быть только дополнением. Заменять ими любой из приемов пищи нежелательно, так как они не способны обеспечить организм всеми необходимыми питательными веществами, витаминами и минералами в достаточном количестве», — рассказала Бурдакова.

Она отметила, что батончики можно отнести к спортивному питанию, их количество в суточном рационе не должно составлять более 5–10%, то есть в течение дня можно съесть максимум два батончика.

«Но лучше ограничиться одним в качестве перекуса или дополнения к основному приему пищи, особенно людям с недостаточно интенсивной физической нагрузкой. Это обусловлено тем, что протеиновые батончики имеют достаточно высокую калорийность. Так, один батончик весом 50 г в среднем может содержать 200–270 ккал, то есть при регулярном употреблении двух и более батончиков в день повышается вероятность набора избыточной массы тела», — предупредила врач.

Кроме того, если употреблять протеиновые батончики часто и в большом количестве, заменять ими какой-либо из приемов пищи, это может негативно повлиять на работу организма. При этом риск развития патологий значительно растет, если у человека есть нарушения обмена веществ или хронические болезни, предупредила специалист.

«Нередко протеиновые батончики содержат большое количество сахара и подсластителей, такие как кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. При их бесконтрольном употреблении есть риск влияния на углеводный обмен с последующим развитием избыточной массы тела, сахарного диабета, нарушения липидного обмена и развития патологий сердца и сосудов (атеросклероз). Если в батончиках высокий процент белка, длительное обильное их употребление может потребовать дополнительных ресурсов организма», — подчеркнула Бурдакова.

Также она отметила, что для расщепления избыточного количества белка дополнительно требуется кальций, который организм получает из своих резервов (минерал вымывается из костей, где обычно запасается). Недостаток кальция в организме может нарушать кальций-фосфорный обмен.

Помимо этого, по словам врача, любой вид батончиков может содержать компоненты, вызывающие аллергию у некоторых людей.

«Протеиновые батончики не стоит употреблять беременным и кормящим женщинам, детям. С осторожностью следует относиться к ним людям с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями печени и почек, аллергией или индивидуальной непереносимостью компонентов в составе продукта. Если вы решили употреблять протеиновые батончики регулярно, лучше проконсультируйтесь с лечащим врачом», — подытожила специалист.

Жир здоров и невредим: кому не помогут похудеть диета и спорт
Эксперты рассказали, почему ожирение возвращается даже после лечения

Ранее в этот день врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что один-два выпитых стакана воды натощак после сна не только помогают проснуться, но и полезны для здоровья, в том числе способствуют профилактике ряда заболеваний, положительно влияют на внешность и помогают в борьбе с лишним весом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023