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Набережную с торшерами и мангалами открыли под Томском

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В городе Стрежевой Томской области открыли благоустроенную набережную с пешеходными дорожками, мангальными зонами и торшерными светильниками. На ремонт потратили 16 млн рублей.

Как уточняет РИА «Томск», городские власти планировали в этом году благоустроить набережную протоки Пасол. Новое общественное пространство появилось в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Подрядчиком выступила местная компания «Сиб-рекон».

Территория стала лидером голосования среди местных жителей. Новая прогулочная зона стала частью общего плана проекта благоустройства парка Стрежевого. Он получил средства из федерального бюджета, более 92 млн рублей, за победу во всероссийском конкурсе Минстроя РФ. Проект реализуют в следующем году.

По программе «Комфортная городская среда» в Томской области должны благоустроить 50 общественных территорий в 20 муниципальных образованиях. Общий объем финансирования — 393,9 млн рублей. Средства поступят из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

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