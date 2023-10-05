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В ГД внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента РФ

Клишас: в ГД внесли проект об уточнении положений закона о выборах президента
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Государственная дума рассмотрит поправки к закону о выборах президента России. Об этом 5 октября сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

«В закон о выборах президента Российской Федерации вносятся изменения, направленные на совершенствование избирательных процедур в современных условиях и с учетом мониторинга практики применения избирательного законодательства», — сказал он «Известиям».

Законопроект предлагается внести ряд изменений юридико-технического характера. По словам сенатора, ранее ряд аналогичных изменений уже был внесен в другие федеральные законы, касающиеся выборов.

Соавтор законопроекта, глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также отметил, что поправки не предусматривают радикальных изменений в законодательство.

«Внесенный законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти. Это точечная донастройка системы, которая была необходима», — рассказал он журналистам.

Проект закона уточняет положения, регулирующие фото- и видеосъемку на избирательных участках, обязывает аккредитованных представителей СМИ работать в редакции по трудовому договору, требует от зарегистрированного кандидата представлять сведения о судимости в письменной форме.

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