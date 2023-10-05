Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской ж/д

Президент РФ Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Об этом говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном на сайте Кремля.

Российский лидер отметил, что соответствующий доклад должен быть представлен до 1 марта 2024 года.

«Правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области — Кузбасса, федеральным государственным бюджетным учреждением «Российская академия наук» и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» рассмотреть вопрос о строительстве Северо-Сибирской железнодорожной магистрали», — указано в перечне.

Путин также распорядился об ускорении формирования планов по развитию инфраструктуры Восточного полигона до 2030 года.

Ответственными за проект назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, а также генеральный директор и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров и глава Российской академии наук Геннадий Красников, добавляет «Газета.Ru».

Накануне в Минэкономразвития рассказали «Известиям», что на региональные железнодорожные проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется выделить 7 млрд рублей.