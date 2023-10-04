Из ФНБ выделят 7 млрд рублей на региональные ж/д проекты

На региональные железнодорожные проекты из Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется выделить 7 млрд рублей, рассказали «Известиям» в Минэкономразвития.

Так, один из инвестиционных проектов — «Организация пригородных перевозок пассажиров на направлении Мыза – Кстово». Он подразумевает создание нового электрифицированного участка 2,425 км, транспортно-пересадочного узла Кстово (платформа, два тупика и пр.) и реконструкцию ж/д станции Мыза. Стоимость проекта — 2,4 млрд рублей, из них средства ОАО «РЖД» составят 300 млн рублей (13%), ФНБ — 2,1 млрд рублей (87%).

Как сообщили «Известиям» в Минтрансе, цель проекта — улучшение транспортной доступности Нижегородской агломерации за счет организации движения пригородно-городских поездов в сообщениях Мыза – Кстово и Кстово – Нижний Новгород-Московский.

«Он позволит сократить время в пути для пассажиров на направлении Кстово – Нижний Новгород, частично разгрузить уличную дорожную сеть, включая Магистральную улицу и улицу Ларина, а также обеспечит комфортное перемещение пассажиров за счет интеграции с другими видами транспорта и удобных пересадок. Кроме того, проект окажет благоприятное влияние на экологию региона за счет снижения объема выхлопов автотранспорта», — отметили в ведомстве.

Ожидается также, что пассажиропоток в пригородном сообщении к 2030 году достигнет 1,74 млн человек, добавили в Минэкономразвития. Второй проект, на который из ФНБ будет направлено 4,9 млрд рублей (100%), — «Развитие внутригородских ж/д перевозок в Краснодарской агломерации». Он предусматривает создание новых ж/д путей протяженностью 1,3 км и строительство шести новых остановочных пунктов, сказали в Минэкономразвития.

В Минтрансе добавили, что реализация проекта повысит качество транспортного обслуживания жителей города, позволит сократить время в пути между северо-восточными районами и центром, окажет благоприятное влияние на экологическую обстановку. Ожидается, что рост пассажиропотока в пригородном сообщении к 2031 году вырастет с 0,18 до 0,66 млн человек ежегодно, отметили в Минэкономразвития.

Как сказал «Известиям» министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев, эффектом от реализации проекта создания «городской электрички» станет рост производительности труда благодаря усилению агломерационных связей и экономии времени в пути для пассажиров.

Компания «Российские железные дороги» 5 сентября сообщила, что запустит более 1 тыс. дополнительных поездов на сентябрь. При этом более 600 рейсов отправится на черноморские курорты в Адлер, Анапу и Новороссийск.