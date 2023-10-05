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Состоялась премьера сериала о русских хакерах «Короче, план такой»

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Фото: НМГ Студия
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Премьера нового российского сериала «Короче, план такой», посвященного русским хакерам, 4 октября состоялась в кинотеатре «Октябрь» в Москве. Кинокритик РЕН ТВ Николай Никулин побывал на показе комедийного экшена и выяснил, почему это нельзя пропустить.

По сюжету хакерам предстоит спасти мир в духе трилогии «Друзей Оушена». Технические виртуозы с легкостью обманывают алчных богачей, выводя деньги с их счетов. В известном смысле их можно назвать цифровыми Робин Гудами. Они нарушают закон, за что и попадают в тюрьму. Но такие ребята еще могут быть полезны в важных государственных миссиях.

Режиссером проекта выступил Марк Горобец. Сам автор на премьере сериала не появился ввиду плотного съемочного графика, но записал видеообращение к гостям и зрителям.

«Я счастлив, что наконец-то наше кино выходит», — сказал он.

На красную ковровую дорожку вышли и продюсеры, и исполнители главных ролей Кирилл Нагиев, Игорь Коровин, Никита Богатов, София Каштанова. По их мнению, проект не может оставить равнодушным благодаря динамичному сюжету и харизматичным персонажам, а также визуальному ряду. Здесь есть элементы комедии, боевика и шпионского экшена в духе бондианы.

«Мой персонаж — этакий сибирский инженер-физик, очень инфантильный, очень боящийся женщин, но в руках у него всё горит. Руками он может сделать всё что угодно», — отметил актер Игорь Коровин.

По словам Никулина, место встречи героев — тюремная камера.

«Они ловкие мошенники и цифровые взломщики. Но прежде не были знакомы друг с другом. И вот, наконец, появляется возможность познакомиться и сколотить команду», — отмечает Никулин.

Один из исполнителей главных ролей Никита Богатов заявил, что у героев есть одно сходство.

«Вся наша банда — это взрослые дети. Нет безвыходных ситуаций. И в этом мы с ним схожи. Потому что, я считаю, в любой ситуации можно найти выход. Вся наша жизнь — фристайл», — говорит Богатов.

«В принципе классно: русские хакеры. Если бы это было брендом, было бы здорово. Клево же», — отмечает актриса София Каштанова.

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В сериале есть и рискованные операции, которые в какой-то момент могут пойти не плану, и сложные взаимоотношения между героями, привыкшими работать самостоятельно. Более того, внутри коллектива найдется предатель. Сериал для тех, кто любит секретные миссии на экране и харизматичных героев.

Проект создан продюсерской компанией WMG при участии «НМГ Студии» и при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»).

Цифровая премьера сериала состоится в Wink уже 10 октября, а телевизионная премьера будет на канале СТС. Сериал пополнит линейку Wink Originals.

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