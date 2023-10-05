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Электромобиль «Атом» впервые представили в цветах такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Российский электромобиль «Атом» впервые представили в ливрее такси. Экземпляр представлен на выставочной экспозиции конференции TAXI-2023 в Сочи, сообщает корреспондент «Известий» 5 октября.

В представленном экземпляре отсутствует переднее пассажирское сиденье.

«Это новый подход к функциональному использованию салона в такси. Переднее пассажирское вместо привычного для пассажира сложенного вида полностью убрано в пользу увеличенного пространства для ног и дополнительного места для багажа», — сообщили в компании.

Также будет представлена и стандартная пятиместная версия автомобиля.

«Наша задача — вывести поездки в такси на новый уровень комфорта, когда пассажир с комфортом размещает багаж или ручную кладь в салоне, не требуя ожидания от водителя и автомобилей в потоке», — добавили представители компании.

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Ранее, 3 октября, компания сообщила, что электромобиль «Атом» сможет развивать скорость до 100 км/ч за семь секунд, а запас хода при полной зарядке составит до 500 км. Однако, как уточнялось, это будет зависеть от модели.

Предварительные заказы на «Атом» закончили принимать 30 сентября. Отмечалось, что функциональные образцы машин уже находятся на стадии испытаний, а тестирование функциональной платформы Atom будет проходить на специальных испытательных полигонах в России и Китае.

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