Предзаказы на российский электромобиль Atom закончат принимать 30 сентября

Предварительные заказы на бронь российских электромобилей Atom закончат принимать 30 сентября. Об этом говорится 27 сентября в поступившем «Известиям» пресс-релизе бренда.

Отмечается, что функциональные образцы данных машин в настоящее время уже находятся на стадии испытаний. Известно, что тестирование функциональной платформы Atom будет проходить на специальных испытательных полигонах в России и Китае. Для этого создано 13 образцов электрокаров.

«Данный этап является важным звеном на пути к запуску в серийное производство электромобиля Atom. Функциональная платформа представляет базу электромобиля серийной версии, что способствует получению информации с физических тестирований и реальных систем, и наглядно отражает корреляцию цифровых испытаний», — отметил производитель.

Тестирование продлится до середины 2024 года. Во время него произведут настройку шасси, калибровку рулевого управления и системы торможения, настройку системы термостатирования и электродвигателя, а также калибровку систем ADAS.

Ранее, 2 августа, сообщалось, что российский стартап «Кама» начал принимать заказы на отечественный электромобиль Atom. Размер предоплаты составляет 7 тыс. рублей. Отмечалось, что платеж ― возвратный, то есть предзаказ можно отменить в любой момент. Те же, кто его оформят, получат цифровой ключ, дающий право на покупку электромобиля в 2025 году в числе первых.

Проект позиционируется как российский, но у компании есть инжиниринговое подразделение в КНР, а к созданию дизайна привлекали итальянское ателье.