Volkswagen временно остановил производство электрокаров на заводе в Германии

Обстановка на заводе Volkswagen в немецком Цвиккау из-за падения спроса на электрокары нерабочая. О пропавшем интересе потребителей и недовольных профсоюзах на производстве в четверг, 5 октября, рассказал корреспондент «Известий» в Германии Виталий Чащухин.

«На выходе с конвейера парковки усеяны новенькими электрокарами, к которым автовладельцы, кажется, потеряли интерес», — поделился корреспондент.

Ранее, в конце сентября, агентство Reuters со ссылкой на представителя Volkswagen сообщало, что компания из-за снижения спроса приостановит производство электромобилей ID.3 и Cupra Born на своих заводах в Цвиккау и Дрездене в Германии в первые две недели октября — со 2-го по 16-е.

При этом Volkswagen отказался комментировать, сколько сотрудников пострадает из-за приостановки работы. До этого в сентябре автопроизводитель также сообщал, что не будет продлевать срочные контракты с 269 сотрудниками завода в Цвиккау.

«Атмосфера даже возле производства не то чтобы рабочая. Напротив проходной вот такие угрозы от профсоюзов: «Вы хотите забастовку? Мы устроим ее!» — прочел надпись на плакате Чащухин. На одной из стен завода также можно увидеть самодельный баннер с надписью «Приговорен к смертной казни», что говорит о плачевном состоянии завода.

Bloomberg пишет, что спрос на электромобили в Европе в последние месяцы падает из-за повышенных трат на электроэнергию, проживание и кредиты. Кроме того, сохраняется обеспокоенность потребителей по поводу инфраструктуры зарядки и запаса хода аккумуляторов.

Тем не менее ранее, в июле, стало известно, что в странах Евросоюза электромобили впервые в истории обогнали автомобили с двигателем внутреннего сгорания по количеству продаж за месяц.

По данным аналитиков, в июне в Евросоюзе доля дизельных авто составила 13,4% от общего числа проданных машин, 15,1% ― электромобили, 25% ― автомобили с гибридной силовой установкой, 36,3% ― с бензиновым двигателем внутреннего сгорания.