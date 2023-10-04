Суд в Москве арестовал мэра Кизилюрта по делу о растрате

Басманный районный Москвы арестовал на два месяца, до 2 декабря, главу городского округа Кизилюрт Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Заседание проходило в закрытом для прессы и слушателей режиме. Представитель СК мотивировал это тем, что в деле есть засекреченные свидетели.

Магомедову вменяют подписание приказа, который, как сообщил «Известиям» его адвокат Федор Богатырев, его подзащитный не подписывал. От дальнейших комментариев защита отказалась.

Магомедов был задержан 2 октября в Дагестане и позже доставлен в Москву. Чиновник с 2012 по 2021 год возглавлял министерство физической культуры и спорта республики, затем он занял пост мэра города Кизилюрт. За время работы Магомедова на посту министра у казначейства и Счетной палаты России неоднократно возникали вопросы к его ведомству. Как выяснили «Известия», по результатам проверок 95% всех выявленных нарушений в расходах республики относились к финансированию спортивных и административных структур.

Помимо коррупции чиновника подозревают и в более серьезных преступлениях, сообщил источник «Известий». Правоохранители выявили связь Магомедова с лидером бандподполья Дагестана Ибрагима Гаджидадаева, ликвидированного силовиками в 2013 году в Махачкале.

4 октября появились кадры обыска в частном доме Магомедова. Помимо крупных сумм денежных средств оперативники обнаружили в особняке площадью около 1 тыс. кв. м коллекции дорогостоящих предметов роскоши, ящики с икрой, драгоценности, а также незаконно хранившееся огнестрельное оружие и огромное количество обуви.

Вместе с Магомедовым по делу также проходит начальник управления министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, ему предъявлено аналогичное обвинение.