Реклама
Прямой эфир
Мир
В Италии допустили начало мирных переговоров между Москвой и Киевом уже весной
Экономика
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые с августа
Общество
Владимир Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Мир
В Польше заявили о мести Запада Украине в случае потери контроля
Мир
Госдеп США одобрил продажу Испании ЗРК Patriot почти на $3 млн
Мир
В 2024 году российские туристы смогут доехать до Сухума на «Ласточке»
Мир
Путин на встрече с Бжанией поздравил народ Абхазии с прошедшим Днем независимости
Армия
Расчеты миномета «Тюльпан» уничтожили укрепрайон наемников ВСУ
Экономика
Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%
Общество
В российских школах выявили нехватку математиков и физиков
Мир
На Украине планируют отказаться от понятия «инвалидность»
Общество
Синоптики спрогнозировали москвичам в четверг дождь и до +15 градусов
Спорт
В Госдуме не исключили возврат российских сборных к турнирам под эгидой ФИФА
Экономика
Совфед предложил кабмину обязать заводы ставить клеймо на бутылки для алкоголя

Суд в Москве арестовал мэра Кизилюрта по делу о растрате

0
Фото: РЕН ТВ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Басманный районный Москвы арестовал на два месяца, до 2 декабря, главу городского округа Кизилюрт Магомеда Магомедова по обвинению в растрате в особо крупном размере, передает корреспондент «Известий» из зала суда.

Заседание проходило в закрытом для прессы и слушателей режиме. Представитель СК мотивировал это тем, что в деле есть засекреченные свидетели.

Магомедову вменяют подписание приказа, который, как сообщил «Известиям» его адвокат Федор Богатырев, его подзащитный не подписывал. От дальнейших комментариев защита отказалась.

Неспортивное поведение: за что задержан мэр Кизилюрта и экс-министр
Повод для расследования могли дать 10 лет работы Магомеда Магомедова в правительстве Дагестана

Магомедов был задержан 2 октября в Дагестане и позже доставлен в Москву. Чиновник с 2012 по 2021 год возглавлял министерство физической культуры и спорта республики, затем он занял пост мэра города Кизилюрт. За время работы Магомедова на посту министра у казначейства и Счетной палаты России неоднократно возникали вопросы к его ведомству. Как выяснили «Известия», по результатам проверок 95% всех выявленных нарушений в расходах республики относились к финансированию спортивных и административных структур.

Помимо коррупции чиновника подозревают и в более серьезных преступлениях, сообщил источник «Известий». Правоохранители выявили связь Магомедова с лидером бандподполья Дагестана Ибрагима Гаджидадаева, ликвидированного силовиками в 2013 году в Махачкале.

4 октября появились кадры обыска в частном доме Магомедова. Помимо крупных сумм денежных средств оперативники обнаружили в особняке площадью около 1 тыс. кв. м коллекции дорогостоящих предметов роскоши, ящики с икрой, драгоценности, а также незаконно хранившееся огнестрельное оружие и огромное количество обуви.

Вместе с Магомедовым по делу также проходит начальник управления министерства спорта Дагестана Халитбег Махачев, ему предъявлено аналогичное обвинение.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023