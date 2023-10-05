Число кафе в новостройках в Москве выросло на 50%

Количество кафе и ресторанов в новостройках и уже заселенных новых домах в столице в 2023 году в среднем составляет 4–5 единиц на тысячу квартир, что на 30–50% больше, чем в допандемийном 2019 году, сообщили «Известиям» аналитики Absolut POS и AFI Development.

Как отмечает директор по коммерческой недвижимости AFI Development Сергей Баранов, кафе и рестораны в жилых комплексах становятся аналогом коворкинг-пространств для специалистов, работающих удаленно и площадкой для проведения коллабораций. В связи с трендом роста спроса на квартиры-студии и квартиры малой площади кафе и рестораны становятся «нейтральной территорией» для встреч — прямой альтернативой практике принимать гостей у себя дома.

По прогнозу эксперта, тренд сохранит восходящую динамику и в течение ближайших двух лет количество кафе и ресторанов в жилых комплексах вырастет еще на 20–25%.

По данным Absolut POS, в среднем посетители заведений общепита в жилых комплексах проводят в них на 30% больше времени, чем в центре города, при сопоставимом среднем чеке. Среди самых востребованных концепций общепита в жилых районах — семейные рестораны, пекарни-кондитерские и кофейни, отметил региональный директор Absolut POS Алексей Смирнов. Возможность спокойно работать и проводить в кафе у дома больше времени усиливает спрос на гибридные концепции: кафе с коворкинг-зонами, бьюти-кафе, сочетающие услуги красоты и кофейни, бары-барбершопы, кафе с цветочными магазинами.

«Удаленная работа стала стилем жизни значительной части жителей Москвы и других мегаполисов, и это сформировало устойчивую потребность в кафе и ресторанах в крупных жилых комплексах. Этот тренд будет усиливаться в ближайшие годы, поэтому открытие минимум двух-трех точек общепита становится обязательным стандартом при открытии новых жилых комплексов», — считает Алексей Смирнов.