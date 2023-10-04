Эксперты обсудили развитие рынка труда в IT-сфере

В Москве 4 октября состоялся круглый стол «Вы — слабое звено: как будущее меняет рынок труда», организованный Центром глобальной IT-кооперации и Российским экономическим университетом им. Г.В. Плеханова.

Участники круглого стола обсудили автоматизацию производства и развитие искусственного интеллекта и квантовых технологий на фоне релокации специалистов, антироссийских санкций и меняющейся экономической обстановки.

«Всё это нанесло удар по IT-индустрии, но не сломило ее», — говорится в сообщении.

Участники также заявили о необходимости ускорить развитие информационных технологий в России, чтобы не только догнать иностранных конкурентов, но и заместить их на отечественном рынке. Именно поэтому подрастающему поколению необходимо правильно выбирать направление профессионального образования.

«Новый подход к подготовке кадров возможен только при совместной работе государства, бизнеса и НКО-сектора, которые в данный момент ведут отдельные проекты по обучению и повышению навыков молодежи», — говорится в сообщении.

При этом директор по развитию СМИ2 Юрий Синодов в ходе мероприятия предположил, что у работников IT и медиасферы не будет проблем на российском рынке труда, так как именно они определяют, что компания будет производить и как этот продукт будет реализовываться.

«Поможет росту спроса на специалистов и процесс деглобализации, в ходе которого и российский рынок, и часть иностранных перестают доверять продуктам, созданным в странах «золотого миллиарда», особенно США, что увеличивает востребованность специалистов, участвующих в импортозамещении и разработке альтернативных культурных и IT-проектов», — добавил он.

Модераторами круглого стола выступили замдиректора Центра глобальной IT-кооперации Василий Зудин и начальник управления цифровой трансформации РЭУ им. Г.В. Плеханова Михаил Начевский.

11 сентября заместитель гендиректора компании «Ростех» Николай Волобуев на сессии «Санкции как возможность развития», прошедшей в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), призвал расширить меры господдержки технологического сектора, в частности увеличить перечень видов экономической деятельности, по которым компании могут получить аккредитацию в реестре Минцифры. В частности, аккредитация в Минцифры позволяет компаниям получают льготы, например, уплачивать пониженные страховые взносы, обнулять налог на прибыль, освобождаться от проверок и получать доступ к льготным кредитам.