Вдову актера Алексея Янина пытались обокрасть мошенники

Вдова актера Алексея Янина — певица Дарья Янина — обратилась в полицию Москвы с заявлением о телефонном мошенничестве. Об этом 4 октября сообщил «Известиям» источник, близкий к ситуации.

«Она сообщила правоохранителям, что 2 сентября ей поступали звонки от неизвестных людей с разных номеров, которые пытались похитить 25 тыс. рублей», — сказал он, отметив, что само обращение в правоохранительные органы поступило 30 сентября.

Источник уточнил, что добиться своего мошенники так и не смогли.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

Муж Дарьи, актер Алексей Янин, скончался 19 сентября после восьми лет борьбы с последствиями инсульта и проблемами кровоснабжения головного мозга.

Янин родился 14 марта 1983 года. Он окончил Театральное училище им. Щепкина и в том же году начал работу в РАМТе. Актер снялся более чем в 20 картинах, среди которых «Опережая выстрел», «Фурцева. Легенда о Екатерине», «Студенты».