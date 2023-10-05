Императорский масштаб

Мариинский театр 5 октября отмечает свое 240-летие. Впервые я побывал в нем много лет назад, еще до своего назначения директором Михайловского — наверное, в 2005 году. Об этом визите я помню немного: лишь то, что музыка была прекрасная — настолько прекрасная, что я уснул. В следующий раз я оказался там на гала-концерте Анны Нетребко. И вот этот концерт произвел на меня неизгладимое впечатление: не только потому, что на сцене я увидел блистательную красавицу с великолепным голосом, но и потому, что Аня отдельно спела для своего концертмейстера и педагога Елены Матусовской, сидевшей в директорской ложе.

Сейчас один из моих любимых спектаклей на сцене Мариинского театра — абсолютно выдающаяся «Баядерка»: настоящий шедевр классического балета и квинтэссенция большого стиля. Грандиозного, масштабного, соответствующего статусу императорского театра.

К сожалению, с тех пор как я сам руковожу театрами, я бываю в Мариинском крайне редко. Хотя очень люблю его историческую сцену — на мой взгляд, она одна из самых красивых в мире. То, как она была задумана своими создателями, — это абсолютная гармония архитектуры, внутреннего декора и цветового (золото и аквамарин!) решения. Но там уже много лет планируется ремонт, и я очень надеюсь, что он скоро состоится и Мариинский вновь поразит своих зрителей первозданной роскошью. Главное, чтобы в результате акустика не изменилась. Ведь и с точки зрения акустических параметров эта сцена тоже в мировых лидерах.

Говоря об уникальности Мариинского театра, стоит отметить, что раньше в театре была необыкновенная балетная труппа. По сей день для всего мира «Киров-балет» — это синоним высочайшего мастерства и элегантности. Сегодня исключительность Мариинского — в художественном руководителе.

Нужно признать, что в настоящее время понятия «Мариинский театр» без Валерия Гергиева не существует. Говорим «Мариинка» – подразумеваем «Гергиев». Это человек необыкновенной энергии и работоспособности. И именно благодаря ему в мире нет никакого другого театра, который дает столько спектаклей.

Более того, Мариинский театр сегодня — это целая музыкально-театральная империя, раскинувшаяся от берегов Невы до Тихого океана. Историческую сцену на Театральной площади достойно поддерживают Мариинский-2, одноименный концертный зал и филиал во Владивостоке. Поистине императорский размах.

Мариинский театр — выдающийся коллектив, которому под силу любые творческие задачи. Он является нашим старшим товарищем, и я очень желаю театру, чтобы количество спектаклей перешло в качество. А Валерию Гергиеву в его юбилейный год хочу пожелать здоровья, 120 лет и творческих успехов. Ведь, как я уже сказал, Мариинского театра без него просто нет.

Автор — художественный руководитель Михайловского театра, гендиректор МХАТ им. М. Горького

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