Самсонова обыграла Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине
Российская теннисистка Людмила Самсонова вышла четвертьфинал турнира категории WTA-1000 в Пекине.
4 октября она обыграла украинку Марту Костюк со счетом 6:4, 6:7, 7:5.
Матч продолжался 2 часа 57 минут. Самсонова совершила 4 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-поинтов.
Для Самсоновой это второй выход в четвертьфинал турнира WTA-1000 за карьеру. В следующем матче она сыграет с латвийкой Еленой Остапенко.
Из российских теннисисток борьбу на турнире в третьем круге продолжают Мирра Андреева и Вероника Кудерметова.
Ранее, 3 октября, Даниил Медведев победил Александра Зверева, представляющего Германию, и вышел в финал турнира категории АТР-500 в Пекине. В матче за титул он сыграет с итальянцем Янником Синнером.